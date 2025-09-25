PlayStation Plus'a Ekim Ayında 3.027 TL'lik 3 Oyun Geliyor

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation Plus aracılığıyla her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunuyor. PlayStation oyuncuları kütüphanedeki oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabiliyor ve bu sayede keyifli zaman geçirebiliyor. Yapılan duyuruya göre önümüzdeki ay PS Plus abonelerine üç oyun ücretsiz sunulacak.

Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları (Ekim 2025)

Ekim ayında eğlenceli zaman geçirilmesine imkân tanıyan Goat Simulator 3 (PS4, PS5) Alan Wake 2 (PS5) ve COCOON (PS4, PS5) PlayStation Plus aracılığıyla ücretsiz sunulacak. PlayStation Plus aboneleri, 7 Ekim 2025 tarihinden itibaren bu oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabilecek.

Goat Simulator 3 Nasıl bir Oyun?

Coffee Stain North tarafından geliştirilen Goat Simulator 3, açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. San Angora isimli büyük bir adada geçen oyunda bir keçiyi kontrol ediyoruz. Eğlenceli bir oynanış sunan yapımda co-op desteği de bulunuyor. Bu mod sayesinde oyunu üç arkadaşımızla birlikte oynayabiliyoruz.

Alan Wake 2 Nasıl Bir Oyun?

Alan Wake 2, en iyi korku oyunları arasında yer alıyor. Remedy Entertainment tarafından geliştirilen oyunun hikâyesi, FBI Ajanı Saga Anderson'ın Bright Falls kasabasına gelmesiyle başlıyor. Anderson, kasabada işlenen cinayetleri çözmeye çalışıyor. Alan Wake 2, ilk oyuna kıyasla daha fazla korku ve bulmaca ögesine odaklanıyor.

COCOON Nasıl Bir Oyun?

Geometric Interactive tarafından geliştirilen COCOON, macera ve bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda kozmik bir gizemi çözmek için boyutlar arasında geçiş yapmamız ve bu geçişleri bulmacaların bir parçası olarak kullanmamız gerekiyor. Çok basit bir oynanış mevcut. Bu, tamamen bulmacalara odaklanmamızı sağlıyor.

Oyunda ayırca boss savaşları da yer alıyor. Bu savaşlar, aksiyondan ziyade bulmaca çözmeye odaklıdır. Zekice tasarlanmış, katmanlı bulmacaları ve bilim kurgu atmosferiyle öne çıkan yapım minimalist bölüm tasarımlarına sahip. 2023 yılında piyasaya sürülen oyunun Metacritic puanının 88 olduğunu belirtelim.