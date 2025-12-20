Oyunculara Müjde! The Division İçin Sürpriz Yeni Gelişme

Bildiğiniz gibi PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarının çıkışının ardından, pek çok geliştirici ve yayıncı tarafından oyunları için uyumluluk güncellemeleri çıkartılmaya başlanmıştı. Ubisoft tarafında ise Assassin’s Creed Origins ve Odyssey ve Far Cry 5 için benzer adımlar atılmıştı. Çıkışının üzerinden oldukça uzun bir zaman geçen The Division da en nihayetinde bu listeye eklendi.

The Division İçin Mevcut Nesil Güncellemesi Yayınlandı

Fransız yayıncı tarafından yapılan açıklama ile 2016 yılında çıkan çevrimiçi aksiyon-rol yapma oyunu için mevcut nesil güncellemesi yayınlandı. Ne var ki bu güncellemenin sadece PlayStation 5 versiyonu için geçerli olduğu söyleniyor. Xbox Series versiyonu, konsolun FPS Boost özelliği sayesinde uzun zamandır akıcı bir kare hızıyla oynanabiliyor.

Verilen detaylara göre yayınlanan güncelleme, Assassin’s Creed Origins ve Odyssey ve Far Cry 5 oyunlarında olduğu sadece 30 FPS kilidinden kurtarıyor ve 60 FPS akıcılığında oynamayı sağlıyor. Diğer bir deyişle, mevcut nesil uyumluluğun sağlanmış, görsellikte güncellemeye gidilmiş veya çeşitli iyileştirmelerin uygulanmış olması gibi bir durum söz konusu değil. Sadece stabil bir kare hızı ile oynayabilmek mümkün olacak.

Agents, The Division is now available on PlayStation 5 with enhanced performance at 60 FPS. This update brings smoother gameplay to the snow-covered streets of New York where it all began. pic.twitter.com/NGWkp0brvn — Tom Clancy's The Division (@TheDivisionGame) December 17, 2025

Bildiğiniz gibi The Division oyunundaki olaylar, New York şehrindeki bulaşıcı bir salgın ile başlıyordu. Oyuncular, bir SHD (Stratejik Vatan Bölüğü) özel ajanı rolüne bürünüyor ve grubun salgının doğasını araştırma ve yaşanan felaket sonrasında suç olayları ile mücadele kapsamındaki Manhattan bölgesindeki operasyonlarını yürütmesine ve düzeni yeniden sağlamasına yardımcı oluyoruz. Bu süreçte de bize verilen görevleri ve dünya etkinliklerini tercihen tek başımıza veya eşli olarak yerine getirmeye çalışıyoruz.

Çok olmasa da eski olmasına rağmen The Division oyunun yıllar sonra dahi güncelleme alıyor olması, Fransız yayıncının The Division ile ilgili planlarının devam ettiğinin gösteriyor. Bu da The Division 3 ile ilgili planların ne zaman açıklanacağına dair merakı bir hayli artırdı. 2013 yılının Eylül ayında çalışmaların başladığını öğrendiğimiz üçüncü oyun, yine Massive Entertainment tarafından geliştiriliyor.