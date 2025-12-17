Ubisoft Oyunlarında %95'e Varan İndirim Başladı! Acele Edin
Kampanya ile beraber Far Cry 6'dan Star Wars Outlaws'a kadar çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya!
⚡ Önemli Bilgiler
- For Honor %95 indirim ile 749 TL'den 37,45 TL'ye düştü.
- Assassin's Creed Valhalla %90 indirim ile 3.499 TL'den 349,90 TL'ye düştü.
- Kampanya 6 Ocak tarihinde sona erecek.
Ubisoft oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Ubisoft mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Riders Republic, Star Wars Outlaws ve Assassin's Creed Origins dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 6 Ocak tarihinde sona erecek.
Ubisoft Oyunlarını Ucuza Satın Alma Fırsatı Başladı
Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint'in yüzde 90 oranında indirime girdi. Ubisoft tarafından 2023 yılında piyasaya sürülen oyun 1.499 TL yerine 149,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kaliteli grafiklere sahip olan yapımda tek oyunculu modun yanı sıra co-op desteği de bulunuyor.
Ubisoft tarafından geliştirilen Riders Republic yüzde 90 oranında indirime girdi. 2021 yılında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 999 TL'den 99,90 TL'ye düştü. En iyi spor oyunları arasında yer alan yapımda tek oyunculu ve çevrim içi modlar bulunuyor. Oyunun Steam'deki en son inceleme notları "çoğunlukla olumlu" durumda.
Viking temasına sahip olan Assassin's Creed Valhalla'nın Complete isimli sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Complete sürümü, 3.499 TL yerine 349,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Açık dünya, aksiyon ve macera türlerindeki oyun 2020 yılında piyasaya sürüldü. Oyunun Steam'deki en son inceleme notları "çoğunlukla olumlu" şeklinde.
Antik Mısır'da geçen Assassin's Creed Origins yüzde 90 oranında indirime girdi. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunun fiyatı 1.499 TL'den 149,90 TL'ye düştü. Ubisoft tarafından 2017 yılında piyasaya sürülen oyunda tek oyunculu mod mevcut. Oyunun Steam'deki en son inceleme notları "çok olumlu" durumda.
İndirime Giren Ubisoft Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|For Honor
|749 TL
|37,45 TL
|%95
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint'
|1.499 TL
|149,90 TL
|%90
|Riders Republic
|999 TL
|99,90 TL
|%90
|Assassin's Creed Valhalla
|3.499 TL
|349,90 TL
|%90
|Assassin's Creed Origins
|1.499 TL
|149,90 TL
|%90
|Assassin's Creed Shadows
|1.749 TL
|874,50 TL
|%50
|Far Cry 6
|1.499 TL
|254,83 TL
|%83
|Far Cry 4
|749 TL
|112,35 TL
|%85
|Far Cry 5
|1.499 TL
|224,85 TL
|%85
|Far Cry Primal
|869 TL
|130,35 TL
|%85
|Watch Dogs 2
|1.249 TL
|124,90 TL
|%90
|Watch Dogs Legion
|1.499 TL
|149,90 TL
|%90
|Prince of Persia
|249 TL
|49,80 TL
|%80
|Prince of Persia The Lost Crown
|869 TL
|347,60 TL
|%60
|Star Wars Outlaws
|1.749 TL
|524,70 TL
|%70
|Skull and Bones
|869 TL
|173,80 TL
|%80
|The Division 2
|749 TL
|187,25 TL
|%75