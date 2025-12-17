Ubisoft Oyunlarında %95'e Varan İndirim Başladı! Acele Edin

Ubisoft oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Ubisoft mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Riders Republic, Star Wars Outlaws ve Assassin's Creed Origins dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 6 Ocak tarihinde sona erecek.

Ubisoft Oyunlarını Ucuza Satın Alma Fırsatı Başladı

Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint'in yüzde 90 oranında indirime girdi. Ubisoft tarafından 2023 yılında piyasaya sürülen oyun 1.499 TL yerine 149,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kaliteli grafiklere sahip olan yapımda tek oyunculu modun yanı sıra co-op desteği de bulunuyor.

Ubisoft tarafından geliştirilen Riders Republic yüzde 90 oranında indirime girdi. 2021 yılında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 999 TL'den 99,90 TL'ye düştü. En iyi spor oyunları arasında yer alan yapımda tek oyunculu ve çevrim içi modlar bulunuyor. Oyunun Steam'deki en son inceleme notları "çoğunlukla olumlu" durumda.

Viking temasına sahip olan Assassin's Creed Valhalla'nın Complete isimli sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Complete sürümü, 3.499 TL yerine 349,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Açık dünya, aksiyon ve macera türlerindeki oyun 2020 yılında piyasaya sürüldü. Oyunun Steam'deki en son inceleme notları "çoğunlukla olumlu" şeklinde.

Antik Mısır'da geçen Assassin's Creed Origins yüzde 90 oranında indirime girdi. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunun fiyatı 1.499 TL'den 149,90 TL'ye düştü. Ubisoft tarafından 2017 yılında piyasaya sürülen oyunda tek oyunculu mod mevcut. Oyunun Steam'deki en son inceleme notları "çok olumlu" durumda.

İndirime Giren Ubisoft Oyunları