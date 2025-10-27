The Division Serisi Çok Ucuzladı! Dev İndirimi Kaçırmayın
Steam'de başlayan kampanya ile beraber Tom Clancy’s The Division serisinin fiyatı düştü. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanyanın detayları!
The Division serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Tom Clancy’s The Division ve Tom Clancy’s The Division 2 indirime girdi. Ayrıca bu oyunlar için piyasaya sürülen bazı indirilebilir içeriklerin de fiyatı düştü.
Steam'de The Division Serisinin Fiyatı Düştü
Tom Clancy’s The Division, Steam'de yüzde 80 oranında indirime girdi. En iyi TPS oyunları arasında yer alan yapım, kampanya kapsamında 23.99 dolar (1.006 TL) yerine 4.79 dolar (201 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" durumda. Kampanya 30 Ekim'de sona erecek.
Massive Entertainment tarafından geliştirilen Tom Clancy’s The Division'ın Gold sürümü de yüzde 80 oranında indirime girdi. Gold sürümünün fiyatı 39.99 dolardan (1.678 TL) 7.99 dolara (335 TL) düştü. Yayıncılığını Ubisoft'un üstlendiği The Division 2016 yılının mart ayında piyasaya sürüldü.
Tom Clancy's The Division 2'nin standart sürümü yüzde 75 oranında indirime girdi. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyun 23.99 dolar (1.006 TL) yerine 5.99 dolar (251 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Oyunun Gold sürümü ise yüzde 60 oranında indirime girerek 47.99 dolardan (2.014 TL) 5.99 dolara (251 TL) düştü.
Division ve Division 2'nin yer aldığı The Division Bundle yüzde 78 oranında indirime girdi. Bu paket kampanya kapsamında 43.18 dolar (1.812 TL) yerine 9,70 dolar (407 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. The Division 2'nin "Warlords of New York" indirilebilir içeriği, yüzde 75 oranında indirim ile 23.99 dolar (1.006 TL) yerine 5.99 dolara 5.99 dolara (251 TL) satılıyor.
İndirime Giren The Division Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Tom Clancy’s The Division
|23.99 dolar
|4.79 dolar
|%80
|Tom Clancy’s The Division 2
|23.99 dolar
|5.99 dolar
|%75
|The Division Bundle
|43.18 dolar
|9.70 dolar
|%78