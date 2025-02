The Last of Us 2. Sezonu Mideniz Kaldırmayabilir! Oyundan Kesilen Sahneler Geliyor

Naughty Dog stüdyosunun başkanı The Last of Us dizisinin yapımcısı Neil Druckmann, oyundan kesilen bazı sahnelerin dizide yeniden hayat bulacağını açıkladı. Acımasız sahneler diziyle özdeşleşecek ve ikinci sezonda yepyeni karakterlerle macerayı pekiştirecek. Peki izleyiciyi neler bekliyor?

Acımasız Sahneler Göreceğiz

Druckmann, Entertainment Weekly'e verdiği röportajda, The Last of Us Part 2 oyunundan kesilen "oldukça acımasız" içeriklerin dizide yer alacağını söyledi. Bu içerikler, oyunun PlayStation 5 remaster versiyonunda kısmen restore edilen Kayıp Seviyeler'den oluşuyor.

Silinen sahneler şöyle:

Jackson Partisi: Ellie'nin katıldığı bir parti sahnesi.

Ellie'nin katıldığı bir parti sahnesi. Av: Ellie'nin kanayan bir yaban domuzunu takip ettiği bir bölüm.

Ellie'nin kanayan bir yaban domuzunu takip ettiği bir bölüm. Seattle Kanalizasyonları: Ellie'nin Seattle'ın yeraltı tünellerinde canavarlarla karşılaştığı gerilim dolu bir yer.

Özellikle kanalizasyonlarında gerçekleşen interaksiyonlar oldukça mide zorlayıcı.

İkinci Sezonun Yeni Karakterleri

İkinci sezon, oyundan tanıdığımız birçok karakteri ekrana taşıyacak.

Kaitlyn Dever, Fireflies üyesi Abby rolüyle karşımızda olacak ve intikam peşinde koşacak. Young Mazino, Jesse rolünde Jackson topluluğunun liderlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca Ellie'nin arkadaşı.

Dina rolünde ise Isabella Merced var ve Ellie'nin partneri olarak gelecek. Tabii ki son olarak Pedro Pascal, Joel rolüyle dönecek ve Ellie'yi kurtarmak için Fireflies'a karşı amansız mücadelesine devam edecek.

Druckmann, oyunda sadece bahsi geçen ancak görünmeyen oldukça önemli bir karakterin de dizide yer alacağını duyurdu. Konuya ilişkin detayları ise izleyicinin hayal gücüne sakladı.

The Last of Us 2. Sezon Ne Zaman?

The Last of Us'un ikinci sezonu, Nisan 2025'te başlayacak. Ancak bu sezon, oyunun tüm hikayesini kapsamayacak. Yapımcı Craig Mazin, The Last of Us Part 2'nin hikayesinin çok daha geniş olduğunu ve bu nedenle dizinin üçüncü bir sezonla devam edebileceğini belirtti.

İkinci sezon, 7 bölüm olarak planlandı ve doğal bir mola noktasıyla sona erecek.