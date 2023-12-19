The Finals İçerik Yol Haritası Gelecek mi? Geliştiriciler Açıkladı!

Embark Studios ekibinin yaratıcı direktörü, oyunculara herhangi bir konuda söz vermek istemedikleri için içerik yol haritası paylaşılmayacağını açıkladı.

Axios'un yeni bir raporuna göre yeni piyasaya sürülen birinci şahıs, takım tabanlı arena nişancı oyununun arkasındaki ekip, sunabileceğinden daha fazlasını vaat etmekten kaçınmak için oyunla ilgili planlarını detaylandıran bir içerik yol haritası yayınlamayı düşünmüyor.

Oyuna Dair İçerik Yol Haritası Paylaşılmayacak

Yaratıcı direktör Gustav Tilleby, "Bu tür şeylerden uzak dursak ve tutabileceğimiz sözler versek iyi olur." dedi.

Bu ayın başlarında The Finals'ın sürpriz lansmanı ile oyun, oyuncuların kilidini açması için çok sayıda ödül içeren ilk savaş biletini aldı ve bazı son düzeltmeler ve güncellemeler dışında Embark, 2024'e doğru ilerlerken oyun için planlarının ne olduğunu paylaşmadı.

Oyun, çeşitli oyun modlarında oynanabilen birkaç harita içerdiğinden, gelecekte daha fazlasının eklenmesi ve yeni oyun modlarının yanı sıra ekipman ve yeteneklerde yenilik ve değişiklikler görmemiz muhtemel ancak bunların hiçbiri doğrulanmadı.

Geliştiriciler sessizliğini ne zaman bozar bilinmez ancak görünüşe göre kısa vadede oyuna gelecek içeriklerle ilgili yeni detaylar duymayacağız.

Peki siz The Finals hakkında ne düşünüyorsunuz? Oynama imkânı yakaladınız mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.