The Game Awards 2025 Kazananları Belli Oldu: Expedition 33, 9 Ödülle Tarihe Geçti!
The Game Awards 2025 ödülleri sahiplerini buldu. 12 kategoride aday olan Clair Obscur: Expedition 33, bunlardan 9'unu alarak geceye damga vurdu.
The Game Awards 2025, oyun dünyasının en prestijli ödül gecesine bir kez daha ev sahipliği yaptı. Bu yılın en büyük sürprizi ise Clair Obscur: Expedition 33 oldu. Fransa'daki küçük bir stüdyonun ilk projesi olan RPG oyunu, Yılın Oyunu dahil olmak üzere tam 9 ödül kazanarak geceye damga vurdu. Peki bu gece hangi oyunlar ödül aldı? İşte The Game Awards 2025'in tüm kazananları!
The Game Awards 2025 Ödülleri Sahiplerini Buldu
The Game Awards 2025, yalnızca Clair Obscur'un gecesi olmadı. Birçok oyun kendi kategorilerinde zirveye ulaştı. Örneğin En İyi Aksiyon oyununu Hades 2, En İyi Aksiyon Macera oyunu ödülünü Hollow Knight: Silksong ve En İyi Ses Tasarımı ödülünü Battlefield 6 kazandı. Kingdom Come Deliverence 2 ekibi ise ne yazık ki geceden elleri boş ayrıldı.
Hayranların merakla beklediği Grand Theft Auto 6, "En Çok Beklenen Oyun" ödülünü kazandı. The Witcher 4, Resident Evil Requiem ve Marvel's Wolverine gibi güçlü rakiplerini geride bırakan GTA 6, oyun dünyasının gözünü diktiği en büyük yapım olmaya devam ediyor.
Gecenin Sürprizleri
Üç saatlik ödül töreni, yalnızca ödüllerle sınırlı kalmadı. Geceye damga vuran duyurular şöyle:
- Control Resonant ilk fragmanıyla tanıtıldı
- Resident Evil Requiem'de Leon Kennedy'nin rolü açıklandı
- Yeni bir Mega Man oyunu duyuruldu
- Street Fighter filmi için yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu açıklandı
The Game Awards 2025: Neler Gördük?
Pek çok yeni oyunu duyurulduğu The Game Awards şovundan elimizde kalanlar, bu haberimizde sizi bekliyor.
The Game Awards 2025 Tüm Kazananlar Listesi
|Kategori
|Kazanan
|Yılın Oyunu
|Clair Obscur: Expedition 33
|En İyi Oyun Yönetimi
|Clair Obscur: Expedition 33
|En İyi Hikaye
|Clair Obscur: Expedition 33
|En İyi Sanat Yönetimi
|Clair Obscur: Expedition 33
|En İyi Ses Tasarımı
|Battlefield 6
|En İyi Performans
|Jennifer English (Clair Obscur)
|En İyi Müzik
|Clair Obscur: Expedition 33
|En İyi Aksiyon
|Hades 2
|En İyi Aksiyon/Macera
|Hollow Knight: Silksong
|En İyi RPG
|Clair Obscur: Expedition 33
|En İyi Bağımsız Oyun
|Clair Obscur: Expedition 33
|Çıkış Yapan Bağımsız
|Clair Obscur: Expedition 33
|En İyi Multiplayer
|Arc Raiders
|En İyi Dövüş Oyunu
|Fatal Fury: City of the Wolves
|En İyi Aile Oyunu
|Donkey Kong Bananza
|En İyi Spor/Yarış
|Mario Kart World
|En İyi Strateji/Sim
|Final Fantasy Tactics
|En İyi Mobil Oyun
|Umamusume: Pretty Derby
|En İyi Devam Eden Oyun
|No Man's Sky
|En İyi VR/AR
|The Midnight Walk
|Topluluk Desteği
|Baldur's Gate 3
|Erişilebilirlik
|Doom: The Dark Ages
|Games for Impact
|South of Midnight
|En İyi Adaptasyon
|The Last of Us Season 2
|En Çok Beklenen
|Grand Theft Auto 6
|Oyuncu Seçimi
|Wuthering Waves
|E-Spor Oyunu
|Counter-Strike 2
|E-Spor Oyuncusu
|Chovy
|E-Spor Takımı
|Team Vitality
|İçerik Üreticisi
|MoistCr1tikal
|Game Changer
|Girls Make Games