The Game Awards 2025 Kazananları Belli Oldu: Expedition 33, 9 Ödülle Tarihe Geçti!

The Game Awards 2025, oyun dünyasının en prestijli ödül gecesine bir kez daha ev sahipliği yaptı. Bu yılın en büyük sürprizi ise Clair Obscur: Expedition 33 oldu. Fransa'daki küçük bir stüdyonun ilk projesi olan RPG oyunu, Yılın Oyunu dahil olmak üzere tam 9 ödül kazanarak geceye damga vurdu. Peki bu gece hangi oyunlar ödül aldı? İşte The Game Awards 2025'in tüm kazananları!

The Game Awards 2025 Ödülleri Sahiplerini Buldu

The Game Awards 2025, yalnızca Clair Obscur'un gecesi olmadı. Birçok oyun kendi kategorilerinde zirveye ulaştı. Örneğin En İyi Aksiyon oyununu Hades 2, En İyi Aksiyon Macera oyunu ödülünü Hollow Knight: Silksong ve En İyi Ses Tasarımı ödülünü Battlefield 6 kazandı. Kingdom Come Deliverence 2 ekibi ise ne yazık ki geceden elleri boş ayrıldı.

Hayranların merakla beklediği Grand Theft Auto 6, "En Çok Beklenen Oyun" ödülünü kazandı. The Witcher 4, Resident Evil Requiem ve Marvel's Wolverine gibi güçlü rakiplerini geride bırakan GTA 6, oyun dünyasının gözünü diktiği en büyük yapım olmaya devam ediyor.

Gecenin Sürprizleri

Üç saatlik ödül töreni, yalnızca ödüllerle sınırlı kalmadı. Geceye damga vuran duyurular şöyle:

Control Resonant ilk fragmanıyla tanıtıldı

ilk fragmanıyla tanıtıldı Resident Evil Requiem 'de Leon Kennedy'nin rolü açıklandı

'de Leon Kennedy'nin rolü açıklandı Yeni bir Mega Man oyunu duyuruldu

oyunu duyuruldu Street Fighter filmi için yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu açıklandı

The Game Awards 2025 Tüm Kazananlar Listesi