The Game Awards 2025 Kazananları Belli Oldu: Expedition 33, 9 Ödülle Tarihe Geçti!

The Game Awards 2025 ödülleri sahiplerini buldu. 12 kategoride aday olan Clair Obscur: Expedition 33, bunlardan 9'unu alarak geceye damga vurdu.

Oğuz Çakır
Oğuz Çakır -

The Game Awards 2025, oyun dünyasının en prestijli ödül gecesine bir kez daha ev sahipliği yaptı. Bu yılın en büyük sürprizi ise Clair Obscur: Expedition 33 oldu. Fransa'daki küçük bir stüdyonun ilk projesi olan RPG oyunu, Yılın Oyunu dahil olmak üzere tam 9 ödül kazanarak geceye damga vurdu. Peki bu gece hangi oyunlar ödül aldı? İşte The Game Awards 2025'in tüm kazananları!

The Game Awards 2025 Ödülleri Sahiplerini Buldu

The Game Awards 2025, yalnızca Clair Obscur'un gecesi olmadı. Birçok oyun kendi kategorilerinde zirveye ulaştı. Örneğin En İyi Aksiyon oyununu Hades 2, En İyi Aksiyon Macera oyunu ödülünü Hollow Knight: Silksong ve En İyi Ses Tasarımı ödülünü Battlefield 6 kazandı. Kingdom Come Deliverence 2 ekibi ise ne yazık ki geceden elleri boş ayrıldı. 

Hayranların merakla beklediği Grand Theft Auto 6, "En Çok Beklenen Oyun" ödülünü kazandı. The Witcher 4, Resident Evil Requiem ve Marvel's Wolverine gibi güçlü rakiplerini geride bırakan GTA 6, oyun dünyasının gözünü diktiği en büyük yapım olmaya devam ediyor.

Gecenin Sürprizleri

Üç saatlik ödül töreni, yalnızca ödüllerle sınırlı kalmadı. Geceye damga vuran duyurular şöyle:

  • Control Resonant ilk fragmanıyla tanıtıldı
  • Resident Evil Requiem'de Leon Kennedy'nin rolü açıklandı
  • Yeni bir Mega Man oyunu duyuruldu
  • Street Fighter filmi için yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu açıklandı

The Game Awards 2025 Tüm Kazananlar Listesi

Kategori Kazanan
Yılın Oyunu Clair Obscur: Expedition 33
En İyi Oyun Yönetimi Clair Obscur: Expedition 33
En İyi Hikaye Clair Obscur: Expedition 33
En İyi Sanat Yönetimi Clair Obscur: Expedition 33
En İyi Ses Tasarımı Battlefield 6
En İyi Performans Jennifer English (Clair Obscur)
En İyi Müzik Clair Obscur: Expedition 33
En İyi Aksiyon Hades 2
En İyi Aksiyon/Macera Hollow Knight: Silksong
En İyi RPG Clair Obscur: Expedition 33
En İyi Bağımsız Oyun Clair Obscur: Expedition 33
Çıkış Yapan Bağımsız Clair Obscur: Expedition 33
En İyi Multiplayer Arc Raiders
En İyi Dövüş Oyunu Fatal Fury: City of the Wolves
En İyi Aile Oyunu Donkey Kong Bananza
En İyi Spor/Yarış Mario Kart World
En İyi Strateji/Sim Final Fantasy Tactics
En İyi Mobil Oyun Umamusume: Pretty Derby
En İyi Devam Eden Oyun No Man's Sky
En İyi VR/AR The Midnight Walk
Topluluk Desteği Baldur's Gate 3
Erişilebilirlik Doom: The Dark Ages
Games for Impact South of Midnight
En İyi Adaptasyon The Last of Us Season 2
En Çok Beklenen Grand Theft Auto 6
Oyuncu Seçimi Wuthering Waves
E-Spor Oyunu Counter-Strike 2
E-Spor Oyuncusu Chovy
E-Spor Takımı Team Vitality
İçerik Üreticisi MoistCr1tikal
Game Changer Girls Make Games
Kaynak: https://thegameawards.com

