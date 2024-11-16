The Game Awards'da Elden Ring'in "Yılın Oyunu" Ödülü Alma İhtimali Oyuncuları İkiye Böldü! Tartışmalar Büyüyor

Bu yılın en iyi oyunu ödülü için gerekli kriterler açıklandı ve şüphesiz ki oyun dünyasını ikiye böldü...

Organizasyon kapsamında The Game Awards, 2024 yılı öncesinde adaylık kriterlerini açıklayarak tartışmaların önüne geçmek istemişti. Ancak bu yıl yapılacak ödül töreninde DLC’ler, genişleme paketleri ve yeniden yapımların da aday olabileceği duyurulunda işler değişti.

Açıklamaya göre, bu içeriklerin aday gösterilmesi için yaratıcılık ve teknik açıdan üstün performans sergilemesi gerekiyor.

"Yeni Yaratıcı ve Teknik Çalışmalar Varsa Kazanır"

Organizasyona sorulan soruların yer aldığı Sıkça Sorulan Sorular bölümünde şu ifadeler yer aldı:

The Game Awards, her yıl en iyi yaratıcı ve teknik çalışmaları format fark etmeksizin tanımayı amaçlar. Genişleme paketleri, yeni oyun sezonları, DLC’ler, yeniden yapımlar ve remaster’lar, jüri tarafından yeni yaratıcı ve teknik çalışmaları değerli bulunursa tüm kategorilerde aday olabilir. İçeriğin yeniliği ve fiyat/değer dengesi gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

Bu açıklama, Elden Ring: Shadow of the Erdtree gibi içeriklerin yılın en iyi oyunu adaylığı alabileceği ihtimaline göz kırpıyor. Özellikle daha az büyük çaplı oyunun piyasaya çıktığı bir yılda, bu kriter genişlemesi tartışmalara yol açtı. Ancak bu yıl indie yapımların daha fazla ön plana çıktığı göz önüne alındığında, ödüllerde bağımsız oyunların göz ardı edilebileceği endişeleri de yükselmiş durumda.

Adayların duyurulmasına yalnızca birkaç gün kaldı. Açıklanacak listede Elden Ring: Shadow of the Erdtree'in bulunması muhtemel. Oyun dünyası gelişmeleri gergin bir şekilde beklerken organizasyonda haksızlık yapıldığından şikayetçi

The Game Awards 2024 Ne Zaman? Hangi Tarihte, Saat Kaçta?

Kaliforniya eyaletindeki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşecek olan organizasyon 13 Aralık 2024, Türkiye saatiyle 01:30'da başlayacak. Organizasyonda Geoff Keighley sunucu olarak görev yapacak.