The Game Awards Öncesi Geoff Keighley Ortalığı Karıştırdı! Oyuncuları Büyük Merak Sardı

Bir The Game Awards şovu daha yaklaşıyor ve oyuncular olarak hem yeni duyurular ve geliştirilme aşamasındaki oyunlar hakkında güncel haberler almak için, hem de dağıtılacak olan ödüller için heyecanlıyız. Önümüzde iki haftadan az bir zaman kalmış iken, şovun sunucu Geoff Keighley tarafından sosyal medya üzerinden gizemli paylaşımlar yapıldı. Bu da ortalığı bir anda karıştırdı ve oyuncular, neye işaret olduğunu çözmeye çalışıyorlar.

Geoff Keighley Yaptığı Paylaşım ile Neye İşaret Ediyor?

Keighley ilk olarak 'regal.inspiring.thickness' yorumu ile bir heykel paylaşımında bulundu. Bunun üzerinden çok geçmeden de heykelin bulunduğu konumun harita üzerinde işaretlendiği bir başka paylaşım daha yaptı. Bu konum, New Mexico dolaylarındaki bir çöle işaret ediyor. Bu paylaşımların ardından oyuncular, elbette tahminlerini sıralamaya başladılar.

Kimi oyuncular garip görünüşlü düşmanlar ile savaşmamız ve benzer görsel stilin kullanılması dolayısı ile Antik Mısır dönemini konu alması beklenen yeni God of War oyunu veya The Elder Scrolls 6 olabileceğini düşünür iken, Half-Life 3 ve bizi Hindistan dolaylarına götüreceği iddia edilen yeni Tomb Raider oyunu olacağına yönelik tahminler de var. Ayrıca Diablo IV için yeni bir genişleme paketi veya oyuna eklenmesi beklenen Paladin sınıfı için bir tanıtım veya pazarlama stratejisine bağlı olarak büyük bir stüdyodan gelecek yeni bir oyun olabileceği ise diğer tahminler olarak sıralanıyorlar.

Sosyal medya üzerinde tahminler havada uçuşur iken, belirtilen noktanın evinin yakınlarında olduğunu fark eden TotallyNOTTrio ise kalkmış ve orayı ziyaret etmiş. Hatta heykelin önünde de bir öz çekim yapmış ve sosyal medya hesabından paylaşmış.

Şimdilik bu heykelin neye işaret olduğu net olarak bilinmez iken, civardaki personel de hiçbir bilgi vermemiş. Ancak oyuncuların kendi aralarındaki fikir birliği, Housemarque tarafından geliştirilen Saros olduğu yönünde. Bunun dayanak noktası ise görsel tasarımın ve mimarinin oyundaki ile aynı oluşu.

Peki sizin bu muhtemelen şov başlayana kadar öğrenmemizinin pek mümkün olmayacağı gizemli heykel hakkındaki düşünceleriniz neler? Altından ne çıkabilir? Tahminlerinizi bizimle yorum kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.