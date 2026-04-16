Oynaması Çok Eğlenceli Ödüllü Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Epic Games, oyunculara her hafta bedava oyunlar dağıtıyor. Geçen hafta Prop Sumo'yu erişime açarak oyuncuların beğenisini kazanan şirket, şimdi de gizlilik odaklı oyunlarını oynamaktan keyif alanlar için yeni oyunu ücretsiz olarak sunmaya başladı. Fırsat sona ermeden önce oyunu alanlar yüzlerce TL ödemekten kurtulacak.

Epic Games Hangi Oyunu Bedava Veriyor?

Epic Games, The Stone of Madness isimli oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Bu oyun, ilgili platformda hesabı olan her oyuncu tarafından şu andan itibaren 23 Nisan'a kadar hiçbir ücret ödemeden kütüphaneye eklenebiliyor. The Game Kitchen tarafından hazırlanan yapımın normalde Epic Games'te 419 TL, Steam'de ise 14.99 dolar (671 TL) fiyata satıldığını da not düşelim.

Gizlilik oyunları söz konusu olduğunda ön plana çıkan bu oyun, geliştiricinin resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden 17 Nisan 2025'te de belirtildiği üzere Gold Nyx Game Award'ın taktiksel gizlilik kategorisinde ödül sahibi olmuştu. Taktiksel rol yapma oyunları arasında önemli bir yere sahip olmasıyla bilinen bu yapım, Epic Games'in son birkaç haftadır ücretsiz verdiği bağımsız oyunlardan sonra çok sevilecek gibi görünüyor.

The Stone of Madness Fragmanı

The Stone of Madness Nasıl Bir Oyun?

The Stone of Madness, gizlilik oyunlarına eğlenceli bir oynanış getiren bir oyun olarak öne çıkıyor. Beş farklı mahkûmu kontrol ettiğimiz yapımda her karakterin kendine özgü yetenekleri mevcut. Kimi büyü yapmakta iyiyken kimi de dikkat dağıtmaktaki becerisi ile diğerlerinden ayrılıyor. Oyun boyunca sürekli olarak bu karakterlerle ilgilenmek gerekiyor.

Oyun, izometrik kamera açısı ile oynanıyor. Bu da etrafı gözetlemeyi oldukça kolay bir hâle getiriyor. Gündüzleri daha çok keşif yapma ve hazırlık ile geçerken geceleri ise harekete geçiyorsunuz. Yani aceleci davranmak bu oyunda pek bir işe yaramıyor. Bunun yerine daha planlı ve sabırlı bir şekilde ilerlemeyi gerektiriyor. Öte yandan mahkûmların akıl sağlığını da göz önünde bulundurmalısınız ki bu, oyunu oldukça zorlaştırıyor.

The Stone of Madness'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Bileşen Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler İşletim Sistemi Windows 10 Windows 10 İşlemci Intel Core i3-9100F / AMD Ryzen 3 2300X Intel Core i5-10400F / AMD Ryzen 5 3600 RAM 8 GB 16 GB Ekran Kartı NVIDIA GTX 1650 / AMD Radeon RX 580 NVIDIA GTX 1650 Super / AMD Radeon RX 5500 XT DirectX Sürüm 11 Sürüm 11 Depolama 14 GB kullanılabilir alan 14 GB kullanılabilir alan

The Stone of Madness'ı Kimler Sever?

The Stone of Madness, sabırlı oyuncuların kesinlikle seveceği bir oyun. Eğer her hamlenizi düşünerek ilerleyeceğiniz oyunları seviyorsanız size de hitap edecektir. Ayrıca birden fazla karakteri yönettiğimiz oyunlardan hoşlanıyorsanız da bu yapımda saatlerinizi harcayabilirsiniz. Karakterlerin psikolojik durumuna da önem verilen yapımları tercih edenler için de ideal bir seçim olabilir.

The Stone of Madness'ı Kimler Sevmez?

Her oyun gibi The Stone of Madness'ın da herkese hitap eden bir oyun olmadığını belirtmek gerekiyor. Genel olarak reflekslerin kritik önem taşıdığı çok yüksek tempolu oyunlar oynuyorsanız bu oyunu es geçmek isteyebilirsiniz çünkü oyunda her adımınızın bir sonucu var ve bu yüzden de aceleci davranamıyorsunuz.

Editörün Yorumu

The Stone of Madness tarzı oyunlar normalde çok ilgimi çekmez ama denediğim süre zarfında oyunun türün klasik oynanış stilinden sıyrıldığını fark ettim. Benim gibi türe bu kadar uzak bir kişinin bile dikkatini çekmeyi başardıysa herkesin şans verebileceği bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ücretsizken almakta fayda var.