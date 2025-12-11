The Game Awards Şovunda Fragman Yayınlamak Bir Servet Değerinde

The Game Awards şovunun başlamasına yirmi dört saatten az bir zaman kaldı. Yıl içerisinde çıkan oyunların performanslarına göre ödüllendirildiği gecede, ayrıca yeni duyurular yapılacak ve geliştirilme aşamasında olan oyunlar hakkında güncel haberler de alacağız. Ancak bu gecede yer almak, geliştiriciler için ciddi anlamda maddi yük oluyor diyebiliriz. Bu durum, kafalarda büyük bir soru işareti oluşturuyor.

The Game Awards Şovu, Geliştiriciler ve Yayıncılar İçin Maddi Yük Oluyor

Kotaku tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, üç dakika uzunluğundaki tek bir fragman için geliştiricilerin ve yayıncıların ceplerinden çıkartmaları gereken rakamın 1 milyon USD'yi aştığı ve GamesCom Opening Night Live için belirlenen fiyatların iki katına tekabül ettiği söyleniyor.

Her ne kadar bu durumun zorlayıcı olup, pazarlama bütçelerini sıkıntıya soktuğu söylense de şovun halen önemli bir yere sahip olduğu da dile getiriliyor. Malumunuz The Game Awards, görünürlük açısından epey büyük bir sahne ve tüm oyun dünyasının da gözü burada demek hiç de yanlış olmaz.

Bir önceki yılın şovunun on dört milyon izlenmeye ulaştığı söyleniyor. Bu elbette reklam yapmak açısından halen önemli bir platform olduğunu gösteriyor, ama fragman yayınlama maliyetinin bu kadar yükselmesinin bu ne kada karşıladığı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Bu noktada sunucu Geoff Keighley, bağımsız oyunların ve büyük duyuruların bazıları için ücret talep etmeden yer vererek arada bir denge sağlamaya çalıştığı söyleniyor. Ne var ki bunun sınırlı sayıda olması, yer bulamayan geliştiriciler ve yayıncılar için iyice düşünüp taşınma nedeni olabiliyor. Bu, bilhassa pek ön planda olmayan geliştiriciler için daha kritik bir öneme sahip diyebiliriz.

Son olarak, bir karşılaştırma yapmak gerekirse, GamesCom 2025 Açılış Gecesi Canlı yayını için üç dakikalık fragmana ödenen meblağın 500 bin USD, otuz saniyelik fragman için 150 bin USD ve bir dakikalık fragman için de 210 bin USD isteniyordu. The Game Awards açısından bu oranların iki katına çıkması, önümüzdeki yıllar için de epey düşündürücü olacak gibi görünüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorum kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.