The Last of Us 2 PC Sürümü Geliştiriliyor: Ne Zaman Çıkacak?

The Last of Us Part 2’nin PC'ye resmi bir şekilde gelmesi için aylarca süren spekülasyonlara ve söylentilere bir yenisi daha ekleniyor. Tanınmış sızıntı kaynağı Billbil-kun'un paylaştığı bir rapordan anlaşıldığı üzere Naughty Dog, The Last of Us Part 2 için bir PC bağlantı noktası geliştirme üzerinde çalışıyor.

The Last of Us Part 2 PC İçin Ne Zaman Gelecek?

PlayStation'ın PC bağlantı noktaları son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. God of War ve Horizon Zero Dawn gibi büyük isimlerin PC'ye gelmesi, birçok oyuncunun The Last of Us Part 2'nin de bu platformda yer almasını istemesine neden oldu.

Sızıntı kaynağı Billbil-kun, The Last of Us Part 2 PC bağlantı noktasıyla ilgili raporuna bazı ek bilgiler ekleyerek, bağlantı noktası üzerinde 2021'den beri çalışıldığını söyledi. Hatta bağlantı noktasının Kasım 2023 itibarıyla geliştirme aşamasında olduğunu da iddia etti.

Sony'nin yeniden düzenlenen sürümünün neden bu bağlantı noktasını beklediği tam olarak bilinmese de, Billbil-kun'un HBO canlı aksiyon serisine bağlanma girişimleri olabileceğine dair yorumu ilgi çekici bir olasılık olarak görülüyor.

Haliyle yeni söylentiler, The Last of Us Part 2'nin PC'ye gelebileceğini gösteriyor. Ancak Sony henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.