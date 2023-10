Oyunculara Sürpriz Haber: The Last of Us Part 2 Remastered Geliyor

The Last of Us hayranları için heyecan verici bir haber var. Oyun hakkındaki dikkat çeken bilgiye Ocak 2021'den bu yana Sony stüdyosunda bulunan baş dış kaynak sanatçısı Mark Pajarillo'nun Linkedln profilinde rastlandı.

Zaten Temmuz ayında, Orjinal oyunu ve serinin HBO için TV uyarlamasını da bestelen Santaollalla, Blender ile yaptığı röportajda Bölüm 2'nin yeni bir versiyonunun çalışmalarda bulunduğunu belirtmişti.

Konuşma sırasında görüşmecilerden biri oyunu oynamaktan ve Santaolalla'nın oyunda bir kamera hücresi olduğunu öğrenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Heyecanlandıran Gelişme

Mark Pajarillo'nun LinkedIn profilinde şöyle yazıyor: "İki ikonik oyun olan The Last of Us: Part One ve The Last of Us Part 2: Remastered için dış kaynaklı tüm çevresel sanat varlıklarının, silahların ve etkileşimli donanımların üretimini denetlemekten sorumluyum."

Geçen yıl yayınlanan birçok raporda Naughty Dog'un The Last of Us Part 2'nin yönetmen kurgusu üzerinde çalıştığı iddia edilmişti ve VGC kaynakları daha önce habersiz oyunun da tamamlanmaya yaklaştığını öne sürmüştü.

Şuan Sony, Last of Us Part 2'nin remaster'ını resmi olarak duyurmamış olsa da, beklenen bir gelişme var.

Siz oyunun gelişmiş versiyonunu bekliyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.