Efsane Dizi İçin Yeni Sezon Yolda: Tarih Açıklandı!

2023’te ilk sezonuyla yayın hayatına başlayan ve kısa sürede büyük bir ivme kazanarak en popüler diziler arasına adını yazdıran The Last of Us, son dönemlerde 3. sezonu nedeniyle yakından takip ediliyor. HBO’nun yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezon tarihi sonunda netleşti. İşte The Last of Us 3. sezon çıkış tarihi…

The Last of Us 3. Sezonu Ne Zaman Yayınlanacak?

İkinci sezonla birlikte Kaitlyn Dever’ın hayat verdiği Abby karakterinin dizinin merkezine yerleşeceği artık netleşti. Yeni sezonda hikayenin odağı Abby’nin yaşadıkları ve karakterin iç dünyasına çok daha derinlemesine odaklanacak. Ancak dizinin hayranlarının bunun için biraz beklemesi gerekecek gibi görünüyor.

HBO CEO’su Casey Bloys, 3. sezonun 2027 yılında izleyiciyle buluşacağını açıkladı. Net bir tarih vermeyen Bloys, yeni sezonun yılın ilk yarısında yayınlanmasının planlandığını belirtti. Öte yandan dizinin tüm hikayesinin 3. sezonda tamamlanıp tamamlanmayacağı ya da bir 4. sezonun gelip gelmeyeceği hala belirsizliğini koruyor.

The Last of Us Konusu

The Last of Us, kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışan Joel ve Ellie’nin zorlu yolculuğunu anlatıyor. Dizi, hem insanlığın karanlık yönünü hem de umut ve bağlılık gibi duyguları derinlemesine işliyor. Aksiyon, dram ve duygusal anları ustaca harmanlayan efsane yapım, izleyiciyi resmen içine çekiyor.

The Last of Us Oyuncuları

Pedro Pascal – Joel

Bella Ramsey – Ellie

Gabriel Luna – Tommy

Anna Torv – Tess

Nico Parker – Sarah

Merle Dandridge – Marlene

Nick Offerman – Bill

Murray Bartlett – Frank

Storm Reid – Riley

Kaitlyn Dever – Abby

Isabela Merced – Dina

Young Mazino – Jesse

Danny Ramirez – Manny

Ariela Barer – Mel

Tati Gabrielle – Nora

Spencer Lord – Owen

Jeffrey Wright – Isaac

Catherine O’Hara – Gail (Joel’in terapisti)

Lamar Johnson – Henry

Keivonn Woodard – Sam

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.