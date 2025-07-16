Efsane Dizi İçin Yeni Sezon Yolda: Tarih Açıklandı!
Merakla beklenen The Last of Us 3. sezonu için yayın tarihi açıklandı. Peki The Last of Us 3. sezonu ne zaman çıkacak? İşte açıklanan tarih!
2023’te ilk sezonuyla yayın hayatına başlayan ve kısa sürede büyük bir ivme kazanarak en popüler diziler arasına adını yazdıran The Last of Us, son dönemlerde 3. sezonu nedeniyle yakından takip ediliyor. HBO’nun yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezon tarihi sonunda netleşti. İşte The Last of Us 3. sezon çıkış tarihi…
The Last of Us 3. Sezonu Ne Zaman Yayınlanacak?
İkinci sezonla birlikte Kaitlyn Dever’ın hayat verdiği Abby karakterinin dizinin merkezine yerleşeceği artık netleşti. Yeni sezonda hikayenin odağı Abby’nin yaşadıkları ve karakterin iç dünyasına çok daha derinlemesine odaklanacak. Ancak dizinin hayranlarının bunun için biraz beklemesi gerekecek gibi görünüyor.
HBO CEO’su Casey Bloys, 3. sezonun 2027 yılında izleyiciyle buluşacağını açıkladı. Net bir tarih vermeyen Bloys, yeni sezonun yılın ilk yarısında yayınlanmasının planlandığını belirtti. Öte yandan dizinin tüm hikayesinin 3. sezonda tamamlanıp tamamlanmayacağı ya da bir 4. sezonun gelip gelmeyeceği hala belirsizliğini koruyor.
The Last of Us Konusu
The Last of Us, kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışan Joel ve Ellie’nin zorlu yolculuğunu anlatıyor. Dizi, hem insanlığın karanlık yönünü hem de umut ve bağlılık gibi duyguları derinlemesine işliyor. Aksiyon, dram ve duygusal anları ustaca harmanlayan efsane yapım, izleyiciyi resmen içine çekiyor.
The Last of Us Oyuncuları
- Pedro Pascal – Joel
- Bella Ramsey – Ellie
- Gabriel Luna – Tommy
- Anna Torv – Tess
- Nico Parker – Sarah
- Merle Dandridge – Marlene
- Nick Offerman – Bill
- Murray Bartlett – Frank
- Storm Reid – Riley
- Kaitlyn Dever – Abby
- Isabela Merced – Dina
- Young Mazino – Jesse
- Danny Ramirez – Manny
- Ariela Barer – Mel
- Tati Gabrielle – Nora
- Spencer Lord – Owen
- Jeffrey Wright – Isaac
- Catherine O’Hara – Gail (Joel’in terapisti)
- Lamar Johnson – Henry
- Keivonn Woodard – Sam
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