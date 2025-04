The Last of Us Complete Satışa Sunuldu! Türkiye Fiyatı Cep Yakıyor

Naughty Dog'un en sevilen oyun serilerinden biri olan The Last of Us'a dair önemli bir gelişme yaşandı. The Last of Us Complete PlayStation mağazasında satışa sunuldu. Complete paketi fiyat etiketiyle dikkat çekti.

The Last of Us Complete Türkiye Fiyatı

The Last of Us Complete PlayStation mağazasında 3 bin 899 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu pakette The Last of Us Part I ve The Last of Us Part II Remastered olmak üzere iki farklı oyun bulunuyor. Bu oyunları oynamamış olan oyuncular iki oyunu tek tek almak yerine bu paketi tercih edebilecek.

The Last of Us Part I 2022 yılında, The Last of Us Part II Remastered ise 2024 yılında oyuncular ile buluştu. Etkileyici hikâyeleri, büyüleyici atmosferi ve başarılı oynanış sistemine sahip olan iki oyun da satışa sunulduğu dönem çok sevilmişti.

Yakında Complete paketinin fiziksel sürümü de satışa sunulacak. The Last of Us Complete Collector's Edition olarak isimlendirilen bu sürüm 10 Temmuz tarihinde çıkacak. Bu paketin PlayStation Direct üzerinden ön siparişe açıldığı belirtildi.

Fiziksel sürümde metal kutu içerisinde oyunun diskleri, The Last of Us: American Dreams çizgi romanının 1-4 sayıları ve özel dört baskı resim yer alıyor. Bu sürüm 119,99 euro fiyat etiketine sahip.