The Last of Us Dizisinin Başarısı Oyuna da Yansıdı: Satışlarda Rekor Yükseliş!

Uzunca süredir beklenen The Last of Us oyunundan uyarlanan dizi globalde HBO Max'te ülkemizde ise BluTV'de geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlandı ve görünüşe göre dizi sadece dizi abonelik platformlarında değil, oyun satışlarında da patlamaya neden oldu.

Pek çok kişi Sony'nin PlayStation'ın en büyük markalarını kendi ekosisteminin dışına çıkarma kararına şüpheyle yaklaşıyor ancak şirketteki üst kesimlerin bu konuda gayet doğru adımlar attığı ortaya çıktı.

HBO'nun büyük beğeni toplayan The Last of Us uyarlaması, belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Naughty Dog'un hayatta kalma korku serisine olan ilgiyi artırdı ve The Last of Us: Part I ve The Last of Us Remastered satışları bu hafta İngiltere'de büyük bir yükseliş yaşadı.

Kutulu The Last of Us Satışları Yükselişe Geçti

Her iki oyun da listeleri alt üst etmedi fakat PS5 için olan remake 20. sırada ve PS4 için olan remastered ise 32. sırada yer aldı ancak dikkat çekmeye değer olan artışın ölçeği. Haftalık bazda oyunların yükseliş değeri sırasıyla %238 ve %322 olarak kayda geçti.

Bu rakamların sadece fiziksel satışlar için geçerli olduğunu da ekleyelim ancak dijitalde de benzer bir eğilim olduğunu tahmin ediyoruz.

Bunun geçici bir artış mı olduğunu yoksa dizinin popülaritesinin esinlendiği oyuna olan ilgiyi artırıp artırmadığını görmek ilginç olacak. Her iki durumda da PlayStation yöneticileri bunu kesinlikle cesur yeni stratejilerinin doğrulanması olarak göreceklerdir ki şu ana kadar her şey mükemmel gidiyor gibi görünüyor.