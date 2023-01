The Last of Us Yaratıcısı Diziden Bir Kuruş Bile Almadığını Açıkladı

Bir HBO uyarlaması olarak elde ettiği başarının ardından The Last of Us son zamanlarda oyun dünyasının en büyük hikâyelerinden biri olarak dizi evreninde de büyük başarı yakaladı ve Neil Druckmann büyük övgüleri toplayan isim oldu ancak Mobygames'teki jeneriği kontrol ederseniz, oyun yönetmeninin aslında Bruce Straley adında bir adam olduğunu fark edeceksiniz. Straley, oyunla olan derin bağına ve Naughty Dog'daki uzun kariyerine rağmen, LA Times'a verdiği bir röportajda markadan tamamen dışlandığını söyledi.

Straley, Naughty Dog'un ilk işe alınan çalışanlarından biriydi. 2014 yılında Twitter'da 15. çalışan olduğunu belirttiği bir tweet atmıştı ve CTR: Crash Team Racing ve orijinal Jak and Daxter üçlemesi gibi oyunlarda emeği bulunuyordu. 2007 yılında Uncharted'ın iki sanat yönetmeninden biriydi ve daha sonra Druckmann'ın baş tasarımcı olarak çalıştığı Uncharted 2'de oyun yönetmenliğine yükseldi. İkili daha sonra Straley'nin oyun yönetmeni ve Neil Druckmann'ın yaratıcı yönetmen olduğu The Last of Us için bir araya geldi.

Neil Druckmann ile Bruce Straley'in Arası Zamanla Açılmış

The Last of Us'tan sonra Uncharted 4'ü yönetmeye devam etti ancak The Last of Us 2 üzerinde çalışmak için geri dönmedi. Bunun yerine 2017'de stüdyodan ayrıldığını duyurdu. Straley, Naughty Dog blogunda "Son derece zorlu üç projeyi yönettikten ve ofisten uzun süre uzak kaldıktan sonra enerjimin başka yönlere odaklandığını fark ettim ve yavaş yavaş bunun devam etme zamanının geldiğinin işareti olduğunu anladım." demişti.

Times'a göre o zamandan bu yana, 2022'de Wildflower Interactive adlı yeni bir stüdyo kuran Straley ile Naughty Dog arasındaki ilişki "gergin" bir hâl aldı. Druckmann'ın HBO dizisinde görünür bir şekilde adı geçse de Straley'nin adı hiçbir yerde görünmüyor ve görünüşe göre diziden tek kuruş para kazanmıyor.

Straley, "Bu dünyanın ve bu karakterlerin ortak yaratımının bir parçası olan birinin, ortaya koyduğu iş için bir kredi ya da beş kuruş almaması sendikalaşmanın önemini gösteriyor. Belki de video oyunu endüstrisinde yaratıcıları koruyabilmek için sendikalara ihtiyacımız var." dedi.

