The Last of Us Dizisinde Zaman Çizelgesi Neden Değiştirildi? Yönetmen Açıkladı!

Naughty Dog'un eş başkanı Neil Druckmann daha önce HBO'nun yaklaşan The Last of Us dizi uyarlamasının bazı bölümlerinin kaynak materyallerinden "büyük ölçüde sapacağını" açıklamıştı ancak görünüşe göre ilginç bir şekilde Joel ve Ellie'nin ekrandaki macerasının zaman çizelgesi de önemli değişikliklere uğrayacak.

Oyunun kronolojisine göre Cordyceps salgını 2013 yılında patlak veriyor ve The Last of Us'ın ana olayları yirmi yıl sonra (yani 2033'te) gerçekleşiyor ancak HBO dizisinde olaylar 2003 yılında başlıyor ve dizinin hikayesinin büyük kısmı 2023 yılında geçiyor.

Peki bu değişiklik neden yapıldı? Druckmann'a göre The Last of Us'ın 2023'te geçmesi kararı "hikâyenin daha gerçekçi olmasına yardımcı olmak" için alındı ve dizi sorumlusu Craig Mazin, TV dizilerinin tanıdık zaman çizelgelerinde yer almalarının fayda sağlayabileceğini düşünüyor.

"Hikâye Daha Gerçekçi Hissettirecek"

Dizinin 15 Ocak'taki HBO Max çıkışı öncesinde TechRadar'a bir röportajın parçası olarak konuşan Craig Mazin şunları söyledi:

"Zaman çizgisini değiştirme kararı Neil ile çok erken konuştuğum bir konuydu. Bu ince bir değişiklik ama geleceğe atlamakla ilgili bir nedenimiz var. Bir dizi izliyorsam ve yıl 2023 ise ve dizi 2043'te geçiyorsa, bu biraz daha az gerçekmiş gibi geliyor. Hatta bir diziyi 2023'te izliyorsam ve dizi 2016'da geçiyorsa, bu da biraz daha az gerçekçi oluyor. Bu yüzden şöyle demenin ilginç olabileceğini düşündüm: 'Hey, bakın, bu paralel evrende, bu şu anda oluyor. Bu olay bu yıl yaşanıyor."

Mazin ayrıca dizinin zaman çizelgesini öne çekme hamlesinin The Last of Us'ın kıyamet sonrası ortamlarının doğayla iç içe estetiği üzerinde de etkisi olduğunu açıkladı. Druckmann, Mazin'in The Last of Us'ın günümüzde geçmesi yönündeki tercihinden memnun olduğunu belirtti.

