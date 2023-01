The Last of Us Yeni Fragmanı Yayımlandı

The Last of Us fragmanı izleyicilerle buluştu. İlk bölümüyle büyük bir beğeni toplayan dizi için yayımlanan yeni video, ilerleyen bölümlerde neler olacağına ışık tutuyor. Paylaşılan videoya ilişkin ayrıntılar haberimizde

The Last of Us Yeni Fragmanı Neler Sunuyor?

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın üstlendiği hayatta kalma korku türündeki video oyununun dizi uyarlaması olan The Last of Us'ın ilk bölümü geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Çok fazla sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen ilk bölümün ardından yeni bölümler merak içerisinde beklenmeye başlandı.

Yeni bölümler sabırsızlıkla beklenirken dizinin yeni bir fragmanı paylaşıldı. The Last of Us dizisi için yayımlanan yeni video, ilerleyen bölümlerde hangi olayların olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. 1 dakika 19 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda bulunan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

The Last of Us Oyuncuları

Pedro Pascal

Bella Ramsey

Gabriel Luna

Merle Dandridge

Anna Torv

Jeffrey Pierce

Murray Bartlett

Nick Offerman

Aksiyon, macera ve dram türündeki dizinin oyuncuları arasında Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge ve Anna Torv dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

The Last of Us Konusu

Salgının yaşandığı bir dünyada geçen The Last of Us dizisinde Joe ile Ellie'nin hayatta kalmaya mücadelesine tanık oluyoruz. Diziyi BluTV isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz.

9,5 IMDb puanı ile dikkat çeken dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce The Last of Us dizisi başarılı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşğaıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.