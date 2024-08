2023 yılında yayınlanmaya başlayan The Last of Us dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Başrollerinde Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in yer aldığı yapımın ilk sezonu beğenileri kazanırken, bu durum doğal olarak bir sonraki sezona dair beklentileri bir hayli artırdı. Son olarak, dizinin ikinci sezonundan ilk fragman geldi.

The Last of Us İkinci Sezonundan İlk Fragman Geldi

HBO tarafından yayınlanan fragmana bir göz attığımızda Pedro Pascal’ın (Joel) ve Bella Ramsey’in (Ellie) yer aldığını görüyoruz. Bununla birlikte, Isabela Merced (Dina), Jeffrey Wright (Isaac Dixon) ve Catherine O’Hara (rolü şimdilik belirsiz) gibi isimler de karşımıza çıkıyor.

The Last of Us dizisinin 2. sezonundan ilk teaser paylaşıldı.pic.twitter.com/13W5DUuDd6 — Tamindir.com (@Tamindir) August 5, 2024

The Last of Us dizisinin ikinci sezonunun tam yayın tarihi şu an için belli değil. Ancak, daha önce belirtildiği üzere 2025 yılında izleyicilerle buluşacak. Dahası, yeni sezonun toplam 7 bölümden oluşacağını belirtelim. Hatırlanacağı üzere, birinci sezon toplam 9 bölümden oluşmuştu.