The Last of Us İlk Bölümü Altyazı Seçeneği ile BluTV'de!

Son zamanların en çok merak edilen dizisi The Last of Us'ın ilk bölümüne erişim açıldı. HBO tarafından hazırlanan dizi, Türkiye'de BluTV üzerinden izleyicisi ile buluşuyor.

Playstation platformunun en çok beğeni toplayan oyun serilerinden biri olan The Last of Us, 2020 yılında diziye uyarlanacağı belli olmuştu. Pandemi ve birçok farklı aksaklık nedeniyle dizinin yayın tarihi 2023'e sarkmıştı.

The Last of Us İlk Bölümü Şimdi Blu TV'de!

Haftalarca Türkiye'deki yayıncısının hangi platform olacağı beklenen dizi, BluTV aracılığı ile izleyicisi ile buluşuyor. Toplam 8 bölümden oluşan dizinin başrolünde Redro Pascal ve Bella Ramsey yer alıyor.

100 milyon dolar civarında bir bütçe ile hazırlanan The Last of Us için ilk oyunun tamamının anlatılacağı ifade ediliyor. Kanada'da çekilen en büyük proje unvanını alan dizinin yapımcılığı ve senaristliğini Neil Druckmann ve Craig Mazin üstleniyor.

İlk bölümü BluTV üzerinden erişime açılan The Last of Us, Türkçe altyazılı versiyonu ile yayınlandı. 77 dakikalık ilk bölümüyle izleyicisi ile buluşan dizinin Türkçe dublaj seçeneği olup olmayacağı hakkında henüz net bir bilgi yer almıyor.

The Last of Us Fragmanı