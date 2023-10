The Last of Us İptal mi Edildi?

Naughty Dog tarafından geliştirilen, aksiyon ve macera oyunu The Last of Us'ın iptal edildiğine dair söylentiler çıktı. Sosyal medya üzerinden yayılan söylentiler oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı.

Şimdilik yalnızca bir iddiadan ibaret olan iptal haberinin ayrıntıları neler? Naughty Dog The Last of Us'ı neden iptal etmek istesin? İşte haberimizin devamı...

Kötü Bir Sürüm İmaj Zedeleyebilir!

X platformu üzerinden The Tipster isimli bir kullanıcının paylaşımına göre çok oyunculu oyunun stüdyo içinde iptal edilmesine karar verilmiş. Bu karardaki en büyük etken ise kötü bir sürümün stüdyonun imajını zedeleyeceğinin düşünülmesi olmuş.

Bu haberin gelmesine pek de şaşırmamak gerek çünkü oyun geliştiricisinin The Last of Us'ı yeniden değerlendirdiği zaten biliniyordu. Hatta stüdyo personelinin işten çıkarılmaya başladığına dair haberler de gündeme gelmişti.

Naughty Dog'un oyuna daha fazla zaman ayırmak istediği söylentileri ortalıkta dolaşırken iptal haberinin yakında gelmesi bekleniyor. Henüz resmî bir açıklama gelmese de çok oyunculu The Last of Us, yakında oyuncuları üzecek bir haberle aramızdan ayrılabilir.

Çok oyunculu oyunu iptal etmeyi ve en iyi kısımlarını The Last of Us Part 3 oyununa entegre etmeyi düşünen Naughty Dog'un önümüzdeki günlerde bir açıklama yapması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.