The Last of Us'ın İzleyici Sayısı Şaşkına Çevirdi! Bunu Kimse Beklemiyordu

Aynı adlı oyundan uyarlanan The Last of Us dizisinin 2. sezon finali 25 Mayıs 2025 tarihinde yayınlandı. Çeşitli eleştiriler ile karşı karşıya kalan sezon finalinin izlenme oranında ciddi bir düşüş yaşandı.

The Last of Us'ın 2. Sezon Finalinin İzleyici Sayısı Şaşırttı

The Last of Us dizisinin 2. sezonunun ilk bölümü 5.3 milyon izleyici tarafından izlenmişti ancak sezon finali yalnızca 3.7 milyon izleyiciye ulaştı. Birinci sezonun finali 8.2 milyon izleyici sayısı ile rekor kırmıştı. Dolayısıyla ikinci sezonun finali, birinci sezonun finaline kıyasla yüzde 55 oranında izleyici kaybetti.

İzleyici sayısının düşük olmasının nedeninin Anma Günü (Memorial Day) olduğu tahmin ediliyor. izleyici sayısının önümüzdeki günlerde önemli ölçüde artması bekleniyor. İkinci sezonun finali şu anda 6,7 IMDb puanına sahip.

The Last of Us 3. Sezon Konusu Nasıl Olacak?

The Last of Us'ta Gail Lynden isimli karakteri canlandıran Catherine O'Hara, geçtiğimiz günlerde üçüncü sezona dair önemli bilgiler paylaşmıştı. O'Hara'ya göre yeni sezon, Abby karakterine odaklanacak. Dolayısıyla dizinin merkezinde Ellie'nin yanı sıra Abby de olacak.

Bu da Abby karakterinin yeni sezonda daha fazla sahnede yer alacağı anlamına geliyor. Olayları hem Ellie'nin hem de Abby'nin gözünden görebiliriz. O'Hara ayrıca Gail karakterinin üçüncü sezonda olmayacağını açıklamıştı.

The Last of Us Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri

Pedro Pascal (Joel Miller)

Bella Ramsey (Ellie Williams)

Gabriel Luna (Tommy Miller)

Isabela Merced (Dina)

Young Mazino (Jesse)

Kaitlyn Dever (Abby Anderson)

Rutina Wesley (Maria Miller)

Merle Dandridge (Marlene)

Anna Torv (Theresa Servopoulos)

Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtmayı başaran The Last of Us'ın oyuncuları arasında Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge ve Anna Torv dahil pek çok isim bulunuyor.