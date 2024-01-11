The Last of Us 2. Sezonu Şekilleniyor: Jesse'yi Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!
2. sezonu merakla beklenen The Last of Us'ın yeni sezon oyuncu kadrosu şekilleniyor. İşte Jesse'yi canlandıracak oyuncu ve detaylar!
İlk sezonuyla oldukça beğenilen The Last of Us, 2. sezon oyuncu kadrosunu oluşturmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde 2. sezonun başrollerinden Abby'yi oynayacak oyuncunun belli olmasının ardından şimdi de Young Mazino, HBO'nun popüler dizisine katılan son oyuncu oldu.
Young Mazino, Jesse Rolüyle Diziye Katılıyor
Mazino 2. sezonda, "bazen korkunç bedeller ödemek pahasına, herkesin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyan, toplumunun temel direği" olduğu söylenen Jesse rolüyle karşımıza çıkacak.
Dizinin ortak yaratıcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann, "Young, onu gördüğünüz anda karşı koyamayacağınız nadir oyunculardan biri." dedi.
Mazino en çok, Steven Yeun'un karakterinin küçük kardeşi Paul'u canlandırdığı, eleştirmenlerce beğenilen Netflix dizisi "Beef"teki rolüyle tanınıyor. Dizideki çalışması ona en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Emmy adaylığı kazandırmıştı. Diğer TV rolleri arasında "Blue Bloods", "Prodigal Son" ve "New Amsterdam" gibi dizilerde yer aldı.
Popüler dizi The Last of Us'ın 1. sezon oyuncu kadrosunda Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in yanı sıra Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Melanie Lynskey, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles, Ashley Johnson ve Troy Baker yer almıştı.
The Last of Us 2. Sezon Ne Zaman?
Popüler dizinin ilk sezonunu bitiren izleyiciler, The Last of Us 2. sezon ne zaman çıkacak sorusunun cevabını merak ediyor. Bu rehberde çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen video oyunu uyarlamasının yeni sezonuna dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.
Peki sizin dizinin ikinci sezonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsinz.
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