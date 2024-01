The Last of Us 2. Sezonu Şekilleniyor: Jesse'yi Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!

İlk sezonuyla oldukça beğenilen The Last of Us, 2. sezon oyuncu kadrosunu oluşturmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 2. sezonun başrollerinden Abby'yi oynayacak oyuncunun belli olmasının ardından şimdi de Young Mazino, HBO'nun popüler dizisine katılan son oyuncu oldu.

Young Mazino, Jesse Rolüyle Diziye Katılıyor

Mazino 2. sezonda, "bazen korkunç bedeller ödemek pahasına, herkesin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyan, toplumunun temel direği" olduğu söylenen Jesse rolüyle karşımıza çıkacak.

Dizinin ortak yaratıcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann, "Young, onu gördüğünüz anda karşı koyamayacağınız nadir oyunculardan biri." dedi.

Mazino en çok, Steven Yeun'un karakterinin küçük kardeşi Paul'u canlandırdığı, eleştirmenlerce beğenilen Netflix dizisi "Beef"teki rolüyle tanınıyor. Dizideki çalışması ona en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Emmy adaylığı kazandırmıştı. Diğer TV rolleri arasında "Blue Bloods", "Prodigal Son" ve "New Amsterdam" gibi dizilerde yer aldı.

Popüler dizi The Last of Us'ın 1. sezon oyuncu kadrosunda Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in yanı sıra Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Melanie Lynskey, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles, Ashley Johnson ve Troy Baker yer almıştı.

Peki sizin dizinin ikinci sezonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsinz.