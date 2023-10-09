The Last of Us Part 2 Oyunu PlayStation Plus'a mı Geliyor?
Sevilen oyun The Last of Us Part 2, PlayStation Plus'a geliyor olabilir. Yeni paylaşılan afişte oyunun resmi göründü. İşte ayrıntılar!
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde The Last of Us Part 2 oyununun Remastered sürüm ile yeniden düzenleneceği söylentileri ortaya çıktı. Aradan yalnızca birkaç gün geçmesine rağmen oyunla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.
Henüz resmî bir açıklama olmasa da aksiyon-macera oyunu The Last of Us Part 2'nin PlayStation Plus'a gelebileceği düşünülüyor. Bu haber sızdırılan PlayStation Plus afişine dayanarak ortaya çıktı. İşte haberimizin devamı...
PS Plus Abonelerine Ücretsiz Sunulabilir!
Bildiğiniz üzere Sony PlayStation'ın abonelik planlarının olduğu sayfasında her güncellemede bir kapak resmi paylaşıyor. İşte bu sefer sızdırılan o kapak resmi oyuncuları bir hayli heyecanlandırdı.
Sızdırılan resimde PS Plus Ekstra planında hâlihazırda bulunan Horizon: Forbidden West ve PS Plus Premium hizmetinde deneme sürümü mevcut olan Hogwarts Legacy oyunlarının yanında, The Last of Us Part 2'yi de görüyoruz.
Oyuncular afişe baktıklarında The Last of Us Part 2'nin önümüzdeki günlerde PS Plus abonelerine ücretsiz sunulabileceğini düşündü.
Oyunun PlayStation Plus servisine gelip gelmeyeceği ancak ekim ayı oyunlarının açıklanacağı 11 Ekim Çarşamba günü belli olacaktır.
Oyunculara Sürpriz Haber: The Last of Us Part 2 Remastered Geliyor
The Last of Us hayranları için heyecan verici bir haber var. Oyun hakkındaki dikkat çeken bilgiye Ocak 2021'den bu yana Sony stüdyosunda bulunan baş dış kaynak sanatçısı Mark Pajarillo'nun Linkedln profilinde rastlandı.
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