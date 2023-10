The Last of Us Part 2 Oyunu PlayStation Plus'a mı Geliyor?

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde The Last of Us Part 2 oyununun Remastered sürüm ile yeniden düzenleneceği söylentileri ortaya çıktı. Aradan yalnızca birkaç gün geçmesine rağmen oyunla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Henüz resmî bir açıklama olmasa da aksiyon-macera oyunu The Last of Us Part 2'nin PlayStation Plus'a gelebileceği düşünülüyor. Bu haber sızdırılan PlayStation Plus afişine dayanarak ortaya çıktı. İşte haberimizin devamı...

PS Plus Abonelerine Ücretsiz Sunulabilir!

Bildiğiniz üzere Sony PlayStation'ın abonelik planlarının olduğu sayfasında her güncellemede bir kapak resmi paylaşıyor. İşte bu sefer sızdırılan o kapak resmi oyuncuları bir hayli heyecanlandırdı.

Sızdırılan resimde PS Plus Ekstra planında hâlihazırda bulunan Horizon: Forbidden West ve PS Plus Premium hizmetinde deneme sürümü mevcut olan Hogwarts Legacy oyunlarının yanında, The Last of Us Part 2'yi de görüyoruz.

Oyuncular afişe baktıklarında The Last of Us Part 2'nin önümüzdeki günlerde PS Plus abonelerine ücretsiz sunulabileceğini düşündü.

Oyunun PlayStation Plus servisine gelip gelmeyeceği ancak ekim ayı oyunlarının açıklanacağı 11 Ekim Çarşamba günü belli olacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.