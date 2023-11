The Last of Us Part 2 Remastered Duyuruldu! Ne Yenilikler Var?

Naughty Dog, ardısıra gelen bir dizi sızıntının ardından PS5 için The Last of Us Part 2 Remastered'ı resmen duyurdu. Oyun, tıpkı sızıntılarda belirtildiği gibi 19 Ocak 2024 tarihinde piyasaya sürülecek.

Naughty Dog'dan Jonathon Dornbush duyuru blog yazısında, en büyük yeniliğin "oyuncuların rastgele karşılaşmalarda cesaretlerini kanıtlamalarına ve The Last of Us Part 2'nin savaşını yeni bir deneyimle deneyimlemelerine olanak sağlamak için tasarlanmış" No Return adlı bir "roguelike hayatta kalma modu" olduğunu söyledi.

The Last of Us Part 2 Remastered Fragman

Teknik iyileştirmelere gelince, Dornbush oyunun artık doğal 4K performans sunduğunu ve performans modundayken 1440p'nin 4K'ya yükseltildiğini ve VRR'yi destekleyen bir TV kullanıyorsanız, kare hızının kilidini açma seçeneği olduğunu söylüyor. Ayrıca yükleme süreleri daha da iyileştirilirken, dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikler gibi DualSense özellikleri de kullanılabilir olacak.

Yeni roguelike moduna ek olarak tamamen özgürce kullanabileceğiniz yeni bir gitar modu, orijinal oyundan kesilen bazı tamamlanmamış seviyeleri deneyimleme yeteneği, bu kesilmiş seviyeler ve ana hikâyenin ara sahneleri için geliştirici yorumları gibi modlar da var.

PS4'te The Last of Us Part 2'ye zaten sahipseniz, Remastered'ın dijital sürümünü 10 dolar karşılığında yükseltebileceksiniz. Ayrıca orijinal oyundaki kayıtlar Remastered'a taşınabilecek.

Peki siz The Last of Us Part 2'ye getirilen bu yeni Remastered sürüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.