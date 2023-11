The Last of Us Part 2 Remastered'da Yer Alan 'Kayıp Bölümler' Açıklandı!

Sony, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde The Last of Us Part 2 Remastered'in PlayStation 5 için piyasaya sürüleceğini duyurmuştu.

Bugün ise şirket Remastered sürümde neler bulunacağı hakkında daha fazla detay paylaştı ve oyuncuların oyun piyasaya çıktığında daha önce kesilmiş olan üç 'Kayıp Bölüm'ü oynayabileceklerini doğruladı.

Kayıp Bölümlere, The Last of Us Part 2'nin geliştirilmesi sırasında orijinal versiyonundan çıkarılan oynanabilir bölümleri içerecek. Sonuç olarak tamamen bitmiş bölümler gibi olmayacaklar ancak her biri, yaratım süreci boyunca verilen kararları ve geliştirici yorumlarını içerecek.

The Last of Us Part 2 Remastered'da 3 Adet Kayıp Bölüm Bulunacak

Remastered sürümün PlayStation Store sayfasında açıklandığı üzere, üç Kayıp Bölüm "Sewers, Jackson Party, ve Boar Hunt" olarak adlandırılıyor. Keza yayınlanan fragmanda da bunlardan birkaçının görüntülerini görmüştük.

Fragmanda Ellie'nin gece vakti ağaçları süsleyen ışıklarla karlarla kaplı Jackson'da dolaştığı görülüyordu ve görünüşe göre bu, Ellie'nin Dina ile dans ettiği ara sahneye bağlanacak oynanabilir bir sekans olacak. Boar Hunt bölümüyle ilgili olarak ise Ellie'nin bir kan izini takip ederken silahla koştuğu sekanslar görmüştük.

Gizemini en koruyan bölüm Sewers olacak gibi görünüyor öyle ki bu bölüme dair hiçbir şey görmedik. Oyunun orijinal versiyonunda Ellie hastaneye giderken kanalizasyon benzeri bir yeri keşfediyordu ancak bu çok kısa bir bölümdü, bu nedenle bu kesilmiş bölümün daha uzun bir versiyonunu oynamamız muhtemel.

The Last of Us Part 2 Remastered, 19 Ocak 2024'te PS5'e özel olarak yayınlanacak. Peki sizin Remastered sürümden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.