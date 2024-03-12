The Last of Us Part 2 Remastered Yakında PC'ye Gelebilir: Tarih Verildi!

En son Ghost of Tsushima Director's Cut oyunun PC'ye geldiği haberini almıştık. Ancak oyunun PC'ye gelmesinden çok kısa bir süre sonra oyuncular bir takım şikayetlerde bulunmuş ve oyunun PC sürümünden pek de memnun kalmamışlardı.

Bu oyunun PC sürümünün geleceğine sızdıran "Silknight" isimli bir X kullanıcısı, sırada yeni bir oyun olduğunu ve önümüzdeki aylarda yeni bir oyunun PC'ye geleceği haberini verdi.

Sony's upcoming PC game is The Last Of Us Part 2 Remastered. Its announcement is expected next month, although the exact date is unknown. There will be a longer-than-usual period between the announcement date and the release day.#TheLastofUs — Silknigth (@Silknigth) March 11, 2024

The Last of Us Part 2 Remastered PC'ye Geliyor!

Sony'nin PC'ye taşımayı planladığı yeni oyunu yüksek ihtimalle The Last of Us Part 2 Remastered olacak. Kesin tarihin henüz bilinmemesiyle birlikte duyurunun önümüzdeki ay yapılması bekleniyor.

Oyunun PC'ye geleceğine dair yapılacak duyuru ile oyunun çıkış tarihi arasında da normaldan daha uzun bir süre olacağı söyleniyor. Normalde çoğu Sony oyunu ilk duyurusu yapıldıktan 6 ay sonra PC'ye gelmesiyle biliniyor.

Tabii şu an paylaşılan bu bilgiler tamamen bir iddiadan ibaret. Ancak bu iddiayı güçlendiren, X kullanıcısının daha önce yaptığı sızıntı haberlerinin doğru çıkması oluyor.

The Last of Us Part 2 Remastered Fragmanı