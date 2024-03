The Last of Us Part 2 Remastered Yakında PC'ye Gelebilir: Tarih Verildi!

En son Ghost of Tsushima Director's Cut oyunun PC'ye geldiği haberini almıştık. Ancak oyunun PC'ye gelmesinden çok kısa bir süre sonra oyuncular bir takım şikayetlerde bulunmuş ve oyunun PC sürümünden pek de memnun kalmamışlardı.

Bu oyunun PC sürümünün geleceğine sızdıran "Silknight" isimli bir X kullanıcısı, sırada yeni bir oyun olduğunu ve önümüzdeki aylarda yeni bir oyunun PC'ye geleceği haberini verdi.

Sony's upcoming PC game is The Last Of Us Part 2 Remastered. Its announcement is expected next month, although the exact date is unknown. There will be a longer-than-usual period between the announcement date and the release day.#TheLastofUs