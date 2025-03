The Last of Us Part 2 Remastered'ın Sistem Gereksinimleri Şaşırttı!

Etkileyici atmosferi, başarılı hikâyesi ve kaliteli grafikleriyle öne çıkan The Last of Us Part 2 Remastered'ın sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, popüler TPS oyununu sorunsuz oynamak için hangi donanım gerekecek?

The Last of Us Part 2 Remastered Minimum Sistem Gereksinimleri

Grafik Ayarları : Düşük

: Düşük Çözünürlük : 720p

: 720p FPS : 30 FPS

: 30 FPS İşlemci : Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 1300X

: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 1300X Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX5500 XT

: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX5500 XT RAM : 16 GB

: 16 GB İşletim Sistemi : Windows 10 / Windows 11

: Windows 10 / Windows 11 Depolama: 150 GB SSD

The Last of Us Part 2 Remastered Önerilen Sistem Gereksinimleri

Grafik Ayarları : Orta

: Orta Çözünürlük : 1080p

: 1080p FPS : 60 FPS

: 60 FPS İşlemci : Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600 Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 5700

: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 5700 RAM : 16 GB

: 16 GB İşletim Sistemi : Windows 10 / Windows 11

: Windows 10 / Windows 11 Depolama: 150 GB SSD

The Last of Us Part 2 Remastered Yüksek Sistem Gereksinimleri

Grafik Ayarları : Yüksek

: Yüksek Çözünürlük : 1440p

: 1440p FPS : 60 FPS

: 60 FPS İşlemci : Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800

: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 RAM : 16 GB

: 16 GB İşletim Sistemi : Windows 10 / Windows 11

: Windows 10 / Windows 11 Depolama: 150 GB SSD

The Last of Us Part 2 Remastered 4K Sistem Gereksinimleri

Grafik Ayarları : Çok Yüksek

: Çok Yüksek Çözünürlük : 4K

: 4K FPS : 60 FPS

: 60 FPS İşlemci : Intel Core i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X

: Intel Core i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT

: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT RAM : 32 GB

: 32 GB İşletim Sistemi : Windows 10 / Windows 11

: Windows 10 / Windows 11 Depolama: 150 GB SSD

The Last of Us Part 2 Remastered PC Çıkış Tarihi

The Last of Us Part 2 Remastered oyununun PC sürümü 3 Nisan 2025 tarihinde piyasaya sürülecek.

The Last of Us Part 2 Remastered PC Fiyatı

The Last of Us Part 2 Remastered Steam'de 49,99 dolar (1.899 TL), Epic Games Store'da ise 1.249 TL fiyat etiketine sahip. Oyun şu anda ön sipariş verilebiliyor.