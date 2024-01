The Last of Us Part II Belgeseli Geliyor: Yayın Tarihi Belli Oldu!

The Last of Us Part II Remastered geçtiğimiz hafta piyasaya sürüldü ve oyuna eklenen oyunun yönetmeni, yazarı ve başrol oyuncularından gelen ara sahne yorumları sizin için yeterli olmadıysa, Naughty Dog'un bir başka sahne arkası içeriği daha geliyor.

Grounded II: Making The Last Of Us Part II adlı oyunun yapım aşamasını anlatan belgesel 2 Şubat'ta YouTube'da ve doğrudan oyunun içinde yayınlanacak.

Belgesel 2 Şubat'ta YouTube'dan İzlenebilecek

Şu anda içeriğe dair bir fragman mevcut ve içeriğin tamamı yayınlandığında oyuna ait bir indirilebilir içerik olarak kullanıma sunulacak. Bu güncelleme aynı zamanda ana oyundaki Ellie ve Abby için bazı yeni görünümler de içerecek.

The Last of Us Part II'nin geliştirilmesi remastered sürümden ziyade ana oyunda oldukça zorlu aşamalardan geçmişti. Naughty Dog, oyunu tamamlamak için çalışanlarını olması gerekenden fazla çalıştırmıştı ve oyun defalarca ertelemeye maruz kalmıştı.

Naughty Dog'un birkaç hafta önce yayınladığı Grounded II fragmanına bakılırsa, tüm bu konular ve daha fazlası belgesele eklenecek gibi görünüyor.

Eğer siz de The Last of Us Part II'nin geliştirme sürecinde yaşanan tüm zorlukları ve sahne arkasını merak ediyorsanız belgeseli beklemenizde fayda var.