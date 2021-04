The Last of Us Remake PS5 için Geliştiriliyor Olabilir

The Last of Us hiç şüphesiz ki oyun tarihinde akıllara kazınan oyunların arasında yer alıyor. 2013 yılında satışa sunulmuş olan bu oyun, Remastered versiyonu ile geçtiğimiz nesilde de karşımıza çıkmıştı. PS5 geriye uyumlu olduğu için PS4 versiyonunu güncel konsolda oynayabiliyorsunuz, ama ortaya atılan bir iddiaya göre, The Last of Us Remake PS5 için satışa sunulacak.

PS5 için The Last of Us Remake Mi Geliyor?

İddianın kaynağı olan Blooberg bünyesinde çalışan Jason Schreier tarafından aktarılana göre 2007 yılında Sony bünyesinde Sony Worldwide Studios ailesindeki geliştirici stüdyolar için animasyon, sanat tasarımı, içerik üretimi ve geliştirme süreçleri açısından destek görevi görmek için Visual Arts Service Group’u kuran Michael Mumbauer, 2018 yılı içerisinde PlayStation Studios çatısı altında PS5 için geliştirilmekte olan The Last of Us Remake için küçük bir ekip oluşturmuş. Ne var ki bu proje daha sonradan Japon teknoloji devi tarafından alınan bir karar ile esas geliştirici konumunda bulunan Naughty Dog stüdyosuna devredilmiş. Bu devrediliş, aynı zamanda Mumbauer tarafından kurulan küçük ekibin de sonu olmuş.

The Last of Us Remake projesi Naughty Dog çatısı altında halihazırda devam ediyormuş. Ancak bunun tabii ki geliştirici stüdyonun işini de zora sokmuş. Çünkü, daha önceden Naughty Dog’un halihazırda orta çağ temalı bir oyun üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. Dolayısıyla, bahsi geçen devrediliş sonucunda, stüdyonun üzerine yeniden yapım The Last of Us ile ikinci bir yük daha binmiş oluyor.

Yeni Uncharted için de Düğmeye Basılmış

Bir diğer kayda değer konu ise Uncharted ile ilgili olarak yaşanmış. Geçtiğimiz yıl içerisinde SIE Bend Studio ile ilgili yeni bir karar alınmış ve stüdyo bünyesindeki iki ekipten biri, Naughty Dog için destekleyici konumda bulunmak ile görevlendirilmişti. İkinci ekibin ise Naughty Dog gözetiminde yeni bir Uncharted oyunu geliştirmesi istenmişti. Ne var ki başta stüdyonun önemli isimleri olmak üzere, işin sonunda dağıtılarak California merkezli geliştiricinin bünyesine entegre olmaktan korktukları için projeden çekilme kararı almışlar. Söylenene göre SIE Bend Studio çatısı altındaki bu ikinci ekip, sıradaki oyun için kolları sıvamış durumdaymış.

Geçtiğimiz zaman zarfında ortaya çıkan söylentiler, Sony’nin San Diego şehrinde bir ekip kurarak Uncharted serisinin yeni oyunu üzerinde çalıştığına işaret etmişti. Ne var ki başından beri gereken desteği bulamamış olan bu ekibin, PS5 için geliştirilmekte olan The Last of Us Remake üzerinde çalışmış olduğu da iddia edilmiş.

Peki siz bu iki konu hakkında ne düşünüyorsunuz? The Last of Us Remake’in yapım aşamasında olması sizi heyecanlandırdı mı? Peki ya yeni Uncharted ile ilgili olarak yaşananlar? Yeni bir oyunun zamanı geldi de geçiyor mu, yoksa Nathan Drake olmaması durumunda eski tadı vermez mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.