The Last of Us Sezon 2'den Yeni Fragman Geldi

The Last of Us ikinci sezon fragmanı HBO'nun resmi kanalından yayınlandı. Dizinin Nisan ayında HBO ve Max'te yayına gireceği böylece resmiyet kazanmış oldu. Fragmanda Kaitlyn Dever'ın canlandırdığı Abby'yi de ilk defa görüyoruz.

The Last Of Us 2. Sezon Fragmanında Neler Var?

Fragman, Abby'nin bir hastanede yürüdüğü sahneyle başlıyor. Arka planda çalan rahatsız edici bir siren sesiyle geriliyoruz. Abby'nin sesiyle şu sözleri duyuyoruz:

Benim gibi bir kodun olsa da fark etmez. Bazı şeylerin yanlış olduğu konusunda herkes hemfikirdir.

Sevilen oyuncular Bella Ramsey’nin Ellie’si ve Pedro Pascal’ın Joel’i de bu sezonda geri dönüyor. Isabela Merced’in Dina’sı ve Jeffrey Wright’ın Isaac’i bu iki karaktere eşlik edecek.

The Last of Us Sezon 2 Tarihi

Yeni sezon, Nisan 2025'te HBO ve Max ekranlarında olacak. Hayranların beğenisini kazanan cast seçimi, karakterlerin gerçekçiliği ve hikaye örgüsüyle karşımıza çıkacak olan ikinci sezon şimdiden sosyal medyada büyük ses getirdi.

Sizce Kaitlyn Dever'ın "Abby" karakteri diziye nasıl bir hava katacak? Yorumlarda buluşalım!