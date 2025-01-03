Tom Holland: Zendaya'nın Galalarına Katılmam, Bu Benim Değil Onun Başarısı

Ünlü aktör Tom Holland, Men’s Health dergisine verdiği röportajda sevgilisi Zendaya'nın film galalarına katılmayacağını açıkladı. Çift, Marvel’ın Spider-Man üçlemesinde olduğu gibi birlikte rol aldıkları projelerde kırmızı halıda yan yana görünmeyi seviyor. Ancak Holland, Challengers ya da Dune gibi Zendaya’nın öne çıktığı projelerde rol çalmamak için bir adım geri durmayı tercih ediyor.

"Birlikte Gidersek Her Şey 'Bizim' Hakkımızda Oluyor"

Tom Holland, aldığı bu kararın arkasında saygı olduğunu vurguladı. "Bu benim anım değil, onun anı. Eğer birlikte gidersek, her şey ‘biz’ hakkında oluyor," diyen genç oyuncu, özel hayatlarıyla ilgili detayları paylaşmaktan kaçınıyor.

Gelecekte çocukları olursa kariyerine ara vereceğini açıkça belirten Holland şöyle diyor:

Çocuklarım olduğunda artık filmlerde olmayacağım. Sadece golf ve babalık. Dünyadan tamamen kaybolacağım.

Spider-Man ve The Odyssey Filmlerine Oynayacaklar

Zendaya ve Holland, Spider-Man serisinin üç filminde birlikte rol aldı ve bu filmlerden ikisi dünya çapında 1 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. Çift, 2025 yılı boyunca setlerde birlikte vakit geçirecek.

Hem yeni Spider-Man filmi hem de Christopher Nolan’ın The Odyssey projesinde başrollerde yer alacaklar. Bu filmler, 2026 yılında vizyona girecek. Bu da demek oluyor ki hayranlar, çiftin kırmızı halıda birlikte görüneceği birçok fırsat yakalayacak—tabii Holland aksini yapmayı seçmezse.

Holland ve Zendaya, Nolan’ın The Odyssey filminde Matt Damon, Anne Hathaway ve Charlize Theron gibi yıldız isimlerle birlikte rol alacak. Film, 17 Temmuz 2026 tarihinde vizyona girecek.

Aynı yıl, 24 Temmuz’da yeni Spider-Man filmi de izleyiciyle buluşacak.

"Tom İnanılmaz Tutkulu"

Holland, geçtiğimiz ay katıldığı bir podcast programında, Zendaya ile birlikte çalışmanın nasıl bir his olduğunu paylaştı:

Stüdyolar bunu seviyor. Tek otel odası, ayrı sürücüler. Delirmedik, tamam mı? Bu iş sonuçta. Bir yönetmen, belki de pek hoşlanmadığımız bir not verdiğinde o tanıdık bakışı paylaşmak… Bunun üzerine konuşmayı sabırsızlıkla beklemek çok güzel bir his.

Zendaya da Tom Holland ile aynı projelerde yer almanın garip bir şekilde rahatlatıcı olduğunu aktardı. Kendisiyle çalışmanın çok doğal hissettirdiğini belirten başarılı oyuncu "Yanınızda oynayan kişiye ekstra bir güven duyuyorsunuz. Onunla çalışmayı seviyorum. Çok yetenekli ve işine inanılmaz tutkulu. Kendini tamamen işine adıyor. Bunu gerçekten takdir ediyorum." diyor.