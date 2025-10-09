The Last of Us'ın 3. Sezonundan Kritik Gelişme! Geri Sayım Başladı

HBO Max'in en çok sevilen dizilerinden biri olan The Last of Us dizisinin yeni sezonu merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda 3. sezon için hangi tarihte çekimlerin başlayacağı belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde çekimlere başlanacak.

The Last of Us'ın 3. Sezon Çekimleri Ne Zaman Başlayacak?

En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan The Last of Us'ın 3. sezon çekimleri 1 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Bu bilgiyi göz önünde bulundurduğumuzda yeni sezon muhtemelen 2027 yılının ilk yarısında izleyiciler ile buluşacaktır. Yayın tarihine dair henüz bir bilgi paylaşılmadığını, bu nedenle üçüncü sezonun tam olarak hangi ayda yayınlanacağı henüz belli değil.

The Last of Us Fragmanı

The Last of Us 3. Sezon Konusu Nasıl Olacak?

The Last of Us'ta Gail Lynden isimli karakteri canlandıran Catherine O'Hara, geçtiğimiz günlerde üçüncü sezona dair önemli bilgiler paylaşmıştı. O'Hara'ya göre yeni sezon, Abby karakterine odaklanacak. Dolayısıyla dizinin merkezinde Ellie'nin yanı sıra Abby de olacak.

Bu da Abby karakterinin yeni sezonda daha fazla sahnede yer alacağı anlamına geliyor. Olayları hem Ellie'nin hem de Abby'nin gözünden görebiliriz. O'Hara ayrıca Gail karakterinin üçüncü sezonda olmayacağını açıklamıştı.

The Last of Us Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri

Pedro Pascal (Joel Miller)

Bella Ramsey (Ellie Williams)

Gabriel Luna (Tommy Miller)

Isabela Merced (Dina)

Young Mazino (Jesse)

Kaitlyn Dever (Abby Anderson)

Rutina Wesley (Maria Miller)

Merle Dandridge (Marlene)

Anna Torv (Theresa Servopoulos)

The Last of Us'ın oyuncuları arasında Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge ve Anna Torv dahil pek çok isim bulunuyor. Pedro Pascal, "Joel Miller" karakterini, Bella Ramsey "Ellie Williams" karakterini, Kaitlyn Dever ise "Abby Anderson" karakterini canlandırıyor.

The Last of Us Dizisi Nasıl ve Nereden İzlenir?

Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtmayı başaran The Last of Us dizisinin tüm bölümleri HBO Max üzerinden yayınlanıyor. Aylık veya yıllık belirli bir ücret karşılığında HBO Max üyeliği alarak kütüphanedeki tüm içeriklere ister bilgisayardan ister mobil cihazdan ister HBO Max'e sahip bir akıllı televizyondan erişebilirsiniz.