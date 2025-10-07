The Witcher'ın dördüncü sezonundan beklenen fragman geldi. Hayranların dördüncü sezona dair ilk izlenimleri son derece olumlu oldu. Uzun bir aranın ardından izleyicileri yeniden görkemli atmosferi ve son derece başarılı oyunculuklar ile etkilemeye hazırlanan dizi, bu sezon da seyircilerden tam puan alacak gibi görünüyor.

The Witcher'ın 4. Sezon Fragmanı Yayınlandı

The Witcher'ın dördüncü sezonuna detaylı bir bakış atma fırsatı sunan fragman, dövüş sahneleri ile ön plana çıktı. Chris Hemsworth tarafından canlandırılan Geralt, Ciri'yi bulmak için bir ordu topluyor. Geralt'la birlikte Yennefer, Jaskier, Regis ve çok daha fazlası bir araya gelerek bu karşılaşmanın kazananı olmaya çalışıyor.

Fragmanda Geralt'ın kılıcını kullanarak çok çeşitli yaratıkları alt ettiği gösteriliyor. Bununla birlikte ekibin geriye kalan üyelerinin de savaş anında verdiği mücadele gözler önüne seriliyor. Genel olarak değerlendirmek gerekirse bu sezon bir hayli sert geçecek. Ayrıca büyük final için harika bir hazırlık sezonu olacak.

İzleyicilerin yeni sezon ile ilgili beklentileri çok yüksek. Öyle ki dördüncü sezona 221 milyon dolar (9 milyar 216 milyon 593 bin 701 TL) bütçe ayrıldı. Bu da bölüm başına 25 milyon doların (1 milyar 42 milyon 601 bin 250 TL) üzerinde bir bütçe ayrıldığını gösteriyor ki en pahalı filmlerin başında şu anda 2022 yapımı Jurassic World: Hakimiyet yer alıyor.

Bu filmin yapımına 465 milyon dolar bütçe ayrıldı. The Witcher'ın yeni sezonu için ayrılan bütçeden sadece 244 milyon dolar daha fazla. En yüksek bütçeli filmin neredeyse yarı fiyatına hazırlanan yeni sezonun maliyetini göz önünde bulunduran izleyiciler doğal olarak da dördüncü sezonun bambaşka olacağını düşünüyor.

The Witcher'ın 4. Sezonu Ne Zaman Yayınlanacak?

The Witcher'ın 4. sezonu, 30 Ekim 2025'te Netflix'te yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda ise birtakım değişiklikler söz konusu olacak. Bu kez Geralt rolünü Henry Cavill canlandırmayacak. Bunun yerine rolü Liam Hemsworth üstlenecek. Yeni sezonun fragmanında yer verilen "Witcher bir değişim hâlinde. Yeni bir şeye dönüyorsun" sözü de bu değişimi yansıtıyor.