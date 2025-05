The Last of Us Part III Sandığımızdan Daha Yakın Olabilir

The Last of Us dizisinin ikinci sezonu bitmek üzereyken Naughty Dog'dan beklenmedik bir hamle geldi. Herkes HBO dizisinin akıbetini ve Part III'ün ne zaman duyurulacağını tartışırken, stüdyo sessizce yeni oyunlarını duyurdu. Bunlardan biri Intergalactic: The Heretic Prophet. Oyun resmileşti ancak çıkış tarihi hakkında bilgi verilmedi. 2026 sonuna yetişebileceği düşünülüyor.

Oyuncuları asıl heyecanlandıran detay ise ikinci bir projenin de arkaplanda geliştiriliyor olması. Naughty Dog'un başındaki isim Neil Druckmann, Press X podcast'inde bu gizemli ikinci oyunla ilgili birkaç ipucu verdi. Beklediğimiz The Last of Us oyunu yolda olabilir.

Intergalactic: The Heretic Prophet resmi fragmanı:

Uncharted veya The Last of Us Part III İhtimali

Druckmann, gizemli projenin arkasında Uncharted: The Lost Legacy ile tanınan Shaun Escayg'in yer aldığını bildirdi. Druckmann ayrıca bu oyunda daha çok "yol gösterici/rol model" rolünde olduğunu da belirtti.

Bu ikinci projenin ne olduğuna dair şimdilik net bir bilgi yok. Ancak hayranlar ikiye bölünmüş durumda. Bazıları yeni bir Uncharted oyunuyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyor. The Last of Us hayranları ise gizli saklı bir Part III geliştirme sürecinin çoktan başlamış olabileceğini düşünüyor.

İddialara göre bu ikinci oyun üç yıldır geliştiriliyor. Eğer doğruysa, yakında bir fragman ya da duyuru görebiliriz.

Part III Baş Karakteri Kim Olacak?

Part III henüz duyurulmamış olsa da olası bir duyuruya karşı hayranlar ikiye bölünmüş durumda. Pek çok oyuncu, hikayenin ana karakterinin Ellie olması ve macerasına devam etmesi gerektiğini savundu. Diğerleri ise Ellie'nin yeteri kadar hikayesinin işlendiğini düşünüyor ve ana karakter olarak Abby'i görmek istiyor.

Abby karakteri The Last of Us Part II'de güzel bir yolculuk yaşadı ve hikayesi tam yerinde noktalandı. Bazılarına göre bunu değiştirmeye çalışmak gereksiz olacak. Ancak Abby'yi kendi başına bir oyunda görmek isteyen ciddi bir kitle de var.