Merakla Beklenen The Last of Us Dizisinin 2. Sezon Bölüm Sayısı Açıklandı

The Last of Us dizisinin yaratıcıları olan Craig Mazin ve Neil Druckmann, popüler dizinin yeni sezonuna dair önemli bilgiler paylaştı. Bu bilgiler arasında The Last of Us dizisinin 2. sezon bölüm sayısı da yer alıyor. Peki, yeni sezon kaç adet bölüm içerecek?

10 bölüm olarak planlanan ilk sezon, dokuz bölümden oluşmuştu. Yapılan açıklamaya göre yeni sezonun bölüm sayısı, ilk sezona kıyasla daha az olacak.

The Last of Us Dizisinin 2. Sezonu Kaç Bölüm Olacak?

Yapılan açıklamaya göre popüler dizinin ikinci sezonu toplamda 7 bölümden oluşacak. Bölümlerin genelde bir saat civarında olmasını sevdiğini ve bunun harika bir süre olduğunu ifade eden Mazin, yeni sezondaki bölümlerin uzunluğunu 90 dakika civarı yapmak istediklerini belirtti.

Geçtiğimiz aylarda yeni sezonda yer alacak Manny, Mel, Nora ve Owen isimli karakterleri hangi oyuncuların canlandıracağı açıklanmıştı. Manny karakterini Danny Ramirez, Mel karakterini Ariela Barer, Nora karakterini Tati Gabrielle, Owen karakterini ise Spencer Lord canlandıracak.

Ayrıca Dina karakterini Isabela Merced, Abby karakterini Kaitlyn Dever, Jesse karakterini ise Young Mazino'nun canlandıracağı açıklanmıştı.

The Last of Us dizisinin yeni sezonu için belirlenen bölüm sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz?