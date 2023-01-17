The Mandalorian 3. Sezon Fragmanı Yayımlandı

The Mandalorian 3. sezon fragmanı paylaşıldı. Peki, kısa sürede tüm dünyada oldukça popüler hâle gelen Star Wars dizisinin yeni fragmanı neler sunuyor? Yayımlanan videoya dair merak edilen detaylar haberimizde.

The Mandalorian 3. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

Jon Favreau tarafından yaratılan The Mandalorian isimli Star Wars dizisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çok fazla sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen yeni sezona dair yeni bir fragman paylaşıldı.

Star Wars'un resmi YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video, yalnızca birkaç saat içerisinde 1,7 milyon görüntüleme sayısına ulaştı. 61 bin beğeni alan videoya binlerce yorum yapıldı. Yoğun ilgi ile karşı karşıya kalan fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

The Mandalorian 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen The Mandalorian isimli dizinin yeni sezonu 1 Mart 2023 tarihinde Disney Plus üzerinden yayımlanacak.

The Mandalorian Oyuncuları

Pedro Pascal

Carl Weathers

Giancarlo Esposito

Chris Bartlett

Barry Lowin

Gina Carano

Leilani Shiu

Misty Rosas

Omid Abtahi

Aksiyon, macera ve fantastik türündeki dizinin oyuncu kadrosu arasında Pedro Pascal, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Chris Bartlett, Barry Lowin ve Gina Carano dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.