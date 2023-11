The Marvels Filminin Son Fragmanı Yayınlandı: İşte Tüm Cameolar!

Son durumu merak edilen Marvel Sinematik Evreni'ne dair daha fazla ipucu veren son The Marvels fragmanı resmî olarak yayınlandı.

Brie Larson'ın MCU'daki son görünümü sadece bir Captain Marvel devam filmi değil, aynı zamanda Kamala Khan/Ms. Marvel ve Monica Rambeau/Photon ile Ms. Marvel ve WandaVision TV dizilerinde yaşananları kapsayan bir film olacak.

Marvel, filmin vizyona girmesine sadece birkaç gün kala fragmanı yetiştirebildi ve fragman artık yayında.

The Marvels'ın fragmanı Carol Danvers'ın Avengers'taki rolü de dâhil olmak üzere MCU'daki yolculuğunun bir özetini içeriyor. Görüntülerde ayrıca üç kadın kahramanın ortak kötüleri Dar-Benn'e karşı güçlerini birleştirdiği aksiyon sahneleri yer alıyor.

The Marvels Fragmanında Tanıtılan Her Karakter ve Cameo

Söylentilere göre The Marvels'ın son fragmanı Tessa Thompson'ın Thor: Love and Thunder'daki maceralarının ardından MCU'ya Valkyrie olarak döndüğünü resmen doğruluyor. Bunun sadece bir cameo mu olduğu yoksa Valkyrie'nin The Marvels boyunca destekleyici bir role sahip olup olmayacağı belli değil.

Bununla birlikte, sürekli ima edilen bir başka önemli cameo da muhtemelen The Marvels'a dâhil olabilecek olan X-Men. Fury "Onlar burada" derken, The Marvels fragmanında izleyicilerin "her şeyi değiştirecek an için orada olmaları" gerektiği belirtiliyor.

Son olarak, The Marvels fragmanının sonlarına doğru gizemli bir karakter görülüyor ve bu karakterin Captain Marvel'ın Binary hâli olduğu tahmin ediliyor. Monica'nın yanından geçen figür her kimse, Binary ile benzer bir üniforma giyiyor ancak başka biri de olabilir.

Peki siz The Marvels'ın yeni fragmanı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.