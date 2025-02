Ünlü Aksiyon Dizisinin Yeni Sezonu İstanbul'da Çekiliyor!

Ülkemiz, dünya sinema ve dizi tarihi boyunca pek çok yapımın çekimlerine ev sahipliği yaptı. Bu yapımların sonuncusu ise The Night Agent isimli ünlü akisyon dizi oldu. Netflix'in orijinal dizisi, yeni sezonunun çekimleri için İstanbul'a geldi.

İlk iki sezonu ile Netflix'de büyük bir sükse yakalayan The Night Agent, üçüncü dizisi için ilk olarak İstanbul'u ziyaret etti. Dizinin çekimleri, ilginç bir şekilde Dolmabahçe'de yer alan Tüpraş Stadyumu'nda başladı.

Netflix, kısa bir süre önce The Night Agent dizisininin üçücü sezonu ile ilgili yeni bir duyuru videosu paylaştı. Videoda bugüne kadar dünyanın pek çok farklı ülkesibde çekimleri gerçekleştirilen aksiyon dizisinin, üçüncü sezounda İstanbul'a da konuk olacağı açıklandı.

Dizinin başrolü Gabriel Basso'nun seslendirdiği videoda tarihi şehrimizin pek çok farklı yerinde yeni sezon için çekimlerin yapıldığını görüyoruz. Bunların arasında en ilginç olan mekan ise Beşiktaş kulubünün mabedi Tüpraş Stadyumu. Dizinin yeni sezou için bu stadyumun yanı sıra Kapalı Çarşı ve Ayasofya Camii başta olmak üzere pek çok ünlü lokasyonda çekimler devam ediyor. Görünüşe göre İstanbul, Gabriel Basso'nun da dediği gibi dizinin üçüncü sezonunun büyük bir bölümüne sahne olacak.

