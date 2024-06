Türk Mitolojisini Konu Alacak Olan The Nightscarred: Forgotten Gods'dan İlk Fragman Geldi! (Video)

Türk yapımı oyunların çapı ve kalitesi son dönemde giderek artmakta ve bunlar arasında en dikkat çeken oyunlardan biri görünüşe göre The Nightscarred: Forgotten Gods olacak.

Resmî PlayStation partneri olan oyun stüdyosu Shadowfall Studio'nun geliştirdiği The Nightscarred: Forgotten Gods, aynı zamanda Türk mitolojisini konu alacak.

Duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen oyun ile ilgili ilk fragman ise bugün stüdyonun resmî X hesabı üzerinden paylaşıldı.

We're happy to announce that "The Nightscarred: Forgotten Gods" will be released for #Playstation5 and PC on #Steam. Watch the announcement trailer and wishlist on Steam now from the link on the replies!#gamedevelopment #console #shadowfallstudios #playstation #gamedev… pic.twitter.com/UlzyXQF1D5