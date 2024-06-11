Türk Mitolojisini Konu Alacak Olan The Nightscarred: Forgotten Gods'dan İlk Fragman Geldi! (Video)

Türk yapımı oyunların çapı ve kalitesi son dönemde giderek artmakta ve bunlar arasında en dikkat çeken oyunlardan biri görünüşe göre The Nightscarred: Forgotten Gods olacak.

Resmî PlayStation partneri olan oyun stüdyosu Shadowfall Studio'nun geliştirdiği The Nightscarred: Forgotten Gods, aynı zamanda Türk mitolojisini konu alacak.

Duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen oyun ile ilgili ilk fragman ise bugün stüdyonun resmî X hesabı üzerinden paylaşıldı.

The Nightscarred: Forgotten Gods İlk Fragman

We're happy to announce that "The Nightscarred: Forgotten Gods" will be released for #Playstation5 and PC on #Steam. Watch the announcement trailer and wishlist on Steam now from the link on the replies!#gamedevelopment #console #shadowfallstudios #playstation #gamedev… pic.twitter.com/UlzyXQF1D5 — Shadowfall Studios (@ShadowfallStud) June 11, 2024

Merakla beklenen birinci şahıs aksiyon oyununda oyuncular ölüm tanrısı Erlik'in kızını kontrol edecekler. Kendi büyülerinizi yaratabileceğiniz, Nightscarred'in hibrit savaş sistemini deneyimleyebileceğiniz ve Türk mitolojisine dayanan fizik odaklı şamanik bir dünyada dengeyi sağlamak için düşmanlarla çarpışabileceğiniz oyunda co-op desteği de bulunacak.

Henüz çıkış tarihi bulunmayan oyun PC ve konsollara gelecek ve Steam sayfası da açılmış durumda. Steam sayfasında verilen bilgilere göre oyun hem Türkçe alt yazı hem de dublaj desteği ile gelecek. Çıkış tarihi ise şimdilik bilinmiyor.

Peki sizin The Nightscarred: Forgotten Gods'tan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.