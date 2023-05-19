The Outlast Trials Erken Erişime Açıldı: Fiyatı Ne Kadar?

The Outlast Trials'ın erken erişim sürümü yayımlandı. En başarılı korku oyunu serilerinden biri olan Outlast'ın yeni oyununun fiyat etiketi ve sistem gereksinimleri de belli oldu. Söz konusu yapıma dair detaylar haberimizde.

The Outlast Trials Erken Erişim Sürümü Çıktı

Red Barrels tarafından geliştirilen ve yayımlanan The Outlast Trials isimli yapımın erken erişim sürümü piyasaya sürüldü. Atmosferi başarılı şekilde yansıtmayı başaran oyunun erken erişim versiyonunu oynayabilmek için satın alma işlemini yapmanız gerekiyor.

The Outlast Trials Fiyatı Ne Kadar?

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan The Outlast Trials Steam'de 280 TL, Epic Games Store'da ise 269 TL fiyat etiketine sahip.

The Outlast Trials Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 5 1400

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti / Radeon R7 360

VRAM: 2 GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 40 GB kullanılabilir alan

Minimum sistem gereksinimlerine göre oyunu düşük ayarlarda oynayabilmek için en az 8 GB RAM isteniyor. 40 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyan oyun için en az Intel Core i7-3770 ya da AMD Ryzen 5 1400 işlemcisi gerekiyor.

En iyi korku oyunları arasında yerini alan The Outlast Trials hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.