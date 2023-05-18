Epic Ödülleri Başladı: Oyun Satın Al, Para Kazan!

Yıllardır dağıttığı bedava oyunlar ve kullanıcı dostu fiyat politikası sebebiyle milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek kullanılan Epic Games, yine önemli bir kampanyaya imza attı. Epic Ödülleri ismiyle açıklanan kampanyaya göre Epic Games Store üzerinde yapılan alışverişlerde geri ödeme imkanı olacak.

18 Mayıs tarihinden itibaren başlamak üzere Epic Games Store üzerinde yaptığınız harcamaların %5'i Epic Ödülleri olarak hesabınıza geri iade edilecek. Epic Ödülleri, satın alım yaparken indirim kuponu olarak kullanılabilecek.

Epic Ödülleri Nasıl Kullanılır?

Epic Games Store hesabı olan herkesin ücretsiz olarak katılabileceği Epic Ödülleri kampanyası, kullanıcılara satın alımlarında geri ödeme vadediyor. Buna göre oyun, uygulama, eklenti, sanal para birimi ve V-Papel satın aldığınızda yaptığınız ödemenin %5'i Epic Ödülleri olarak hesabınıza eklenecek.

İki haftalık sürecin ardından eklenecek olan Epic Ödülleri, indirim kuponuna dönüştürülebilecek veya 25 aylık zaman aşımı şartıyla daha sonra kullanılmak üzere saklanabilecek. Oyun içi satın alımlarda da Epic Ödülleri kazanmak mümkün olacak.

Epic Ödülleri'ne katılmak için son yayımlanan kullanıcı sözleşmesini kabul etmeniz gerekiyor. Eğer aktif hesabınızda kullanıcı sözleşmesini kabul etmediyseniz aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.