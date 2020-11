Jon Bernthal Açıkladı: The Punisher 3. Sezon Gelecek mi?

Jon Bernthal, The Punisher 3. sezon için hayranların umudunu yeşillendirecek bir açıklama yaptı. Marvel yapımı dizinin uzun bir süre önce iptal edilmesine karar verilmişti. Frank Castle karakterine can veren ünlü oyuncu, dizinin iptal edilmesinin üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen 3. sezonun başlayabileceğine ilişkin bir açıklamada bulundu. Peki, dizi devam edecek mi?

The Punisher 3. Sezon Çıkacak mı?

Ünlü oyuncu Jon Bernthal, ilk olarak ailesini öldürenleri öldürerek kendi kanunu yaratmaya çalışan Frank Castle karakterini canlandırmak için Daredevil’in ikinci sezonuna katılmıştı. Oyuncunun Daredevil’de sergilemiş olduğu performans o kadar çok beğenildi ki Netflix merkezinde yalnızca Frank Castle’ın olduğu bir spin-off dizisine yeşil ışık yaktı ve oyuncu, bunun sonucunda kendisini ve oyunculuğunu çok beğenen seyirci kitlesiyle The Punisher isimli bir spin-off dizisinde buluşmuştu.

The Punisher, hayranlardan ve eleştirmenlerden gelen birbirinden çeşitli olumlu eleştirilere rağmen Marvel’ın iç yapılanmasından ötürü iptal edilen diziler arasına girmiş ve sezon finali olarak düşünülen bölümle seyircilere veda etmişti. Marvel’ın iptal kararının önüne geçemeyen Punisher’ın Jessica Jones’la beraber fişi çekildi.

Marvel zamanında bu dizinin fişini her ne kadar çekmiş olsa da şimdi yeni tüm sevilen karakterleri geri döndürecek bir proje üzerinde çalışıyor. Disney+ platformunda yayımlanması beklenen dizilerin arasında Punisher da dahil olmak üzere Netflix’teki birçok dizinin olması bekleniyor.

Oyuncu Benthal, son yaptığı röportajda The Punisher 3. sezon hakkındaki soru işaretlerine de değindi. İptal edilen dizi hakkında “Her zaman umut vardır” ifadelerini kullanan Benthal, hayranlarını oldukça umutlandırdı.

“Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu söyleyemem çünkü o benim için çok büyük bir öneme sahip. O benim kanımda, kemiklerimde… Yani önemli olan bizim yapıp yapmamamız değil, doğru yapmamız” şeklinde konuşan Benthal, 3. sezonun gelip gelmeyeceğine ilişkin sorular hakkındaki sorulara yanıt verirken “Tüm bu kararlar benim davet edilmediğim odalarda alınıyor ama Frank her zaman orada, o her zaman benim bir parçam ve çağrıldığım zaman hazır olacağım. Doğru yaptığımızdan emin olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.