Netflix TikTok Benzeri Keşfetme Özelliği Test Ediyor

Netflix, 2018 yılında Snapchat ve Instagram gibi sosyal medya platformları arasında yaygın olarak kullanılmaya başlanan “Hikayeler” ve TikTok keşfetme benzeri bir özelliği test etmeye başlıyor. Şirketin kullanıma sunmaya hazırlandığı özellik, dikey formatlı video ve benzeri yönlerden TikTok’un keşfetme özelliğine benziyor. Netflix TikTok benzeri keşfetme özelliği, Fast Laughs olarak isimlendiriliyor.

Netflix TikTok Benzeri Keşfetme Özelliği: Fast Laughs

Şirkete göre bu özelliğin kullanım amacı, dijital yayın servisinde yer alan “komik” içeriklerin tanıtılmasını sağlamak. Netflix TikTok benzeri keşfetme özelliğinin hem haklarını satın aldığı hem de orijinal içeriklerinden oluşacağını belirtiyor. Şirket ayrıca Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram’daki “Netflix is a Joke” hesabında paylaşılan videoları da içereceğini belirtti.

Fast Laughs olarak adlandırılan bu özelliğin birçok yönden TikTok’a benzediğini söylemek mümkün. Örneğin bu özellik dijital yayın platformunda eğlenceli içerik arayan film, dizi ve benzeri yapımlar keşfetmek isteyen kişilere dikey olarak kaydırma ve tam ekran video izleme olanağı tanıyor. TikTok’la arasındaki önemli bir fark ise kullanıcıların eğlenceli zaman harcamasını değil eğlenmek için film izlemek isteyebileceği film, dizi ve benzeri yapımlar keşfetmesini sağlamak.

Özellik, sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi videoları beğenmek veya videolara yorum yapmak yerine izlenen içeriği kütüphaneye ekleme olanağı sunarak amacının insanlara izleyebilecekleri güzel içerikler sunmak olduğunu kanıtlıyor. Bu özelliğin aslında kullanıcıların popüler ve yeni yayımlanan film ve dizileri keşfetmesine yardımcı olan ön izleme özelliğine benzer bir amaca hizmet ettiği söylenebilir.

Kullanıcılar, kendilerine sunulacak yeni özelliği kullanırken çeşitli komik içeriklerle karşılaşacak. Bu komik içerikler Kevin Hart’ın stand-up gösterisinden bir parça da olabilir, The Office’ten komik bir parça da olabilir. Videoların uzunluğu ise 15 ila 45 saniye aralığında olacak.

Kullanıcılar ayrıca videolara emojileri kullanarak tepki verebilecek, videoları sosyal medyadaki arkadaşlarıyla paylaşabilecek ve benzer videoları görüntülemek için “Daha Fazla” butonuna basabilecek.

Özellik ilk olarak Birleşik Krallık merkezli sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından fark edildi . Uygulamasında Fast Laughs, Önizleme satırının önünde göründü ve burada "Yeni" ifadesiyle tanıtıldı.

Bu özellik ilk olarak Matt Navarra tarafından duyuruldu. Fast Laughs, ön izleme bölümünde üzerinde “Yeni!” yazısı olan bir butonla tanıtıldı. Netflix, TechCrunch'a bu özelliğin 2020 yılının başlarında az sayıda kullanıcı tarafından test edildiğini doğruladı. Özellik bu ay İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve kullanıcıların yoğun olarak içerik izlediği diğer ülkelerdeki bazı kullanıcıların hizmetine sunuldu. Özellik hala test ediliyor, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tamamen kullanıma açılabilir.