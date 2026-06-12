Farklı Bir Stile Sahip Hayatta Kalma Oyunu Ücretsiz Oldu! Hızlı Davranın

Hayatta kalma oyunları genellikle sizi birden son derece karanlık bir atmosferle baş başa bırakır. Timberline Studio'nun Steam'de ücretsiz olan oyunu ise diğer çoğu yapımdan farklı olarak doğada hayatta kalma temasını işliyor. Bu oyunun yanı sıra son derece tuhaf bir görselliğe sahip bulmaca oyunu da bedava oldu. Her ikisini de şu andan itibaren hiçbir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Steam'de The Red Lantern ve Eets ücretsiz hâle geldi. Oyunlardan ilki normalde 12.49 dolara (577 TL), ikincisi ise 5.79 dolara (267 TL) satılıyor. Bu da her iki oyunu da ücretsizken kütüphanesine ekleyenlerin 844 TL tasarruf edeceği anlamına geliyor. Elbette ki fırsat sonsuza kadar geçerli değil.

Eets'e bedava sahip olmak için 15 Haziran 2026 tarihine kadar süreniz bulunuyor. The Red Lantern için son tarih 18 Haziran 2026 saat 20.00 olarak belirlendi. İlk oyun için epey az bir süreniz olsa da ikinci oyunu almak için yeterli bir süreniz olduğu söylenebilir.

Steam'de Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Alınır?

Steam'i (mobil, masaüstü veya web sürümü fark etmez) açın.

Hesabınıza giriş yapın. Bir hesaba sahip değilseniz hesap oluşturun.

Mağazaya gidin.

Arama kısmına "The Red Lantern" ya da "Eets" yazın.

Oyunun ismine basarak onun mağaza sayfasına gidin.

"Hesaba ekle" seçeneğine basın.

Masaüstü sürüm kullanıyorsanız hesaba ekledikten sonra çıkan yükleme seçeneğini kullanarak oyunu yükleyin.

The Red Lantern Nasıl Bir Oyun?

Hayatta kalma oyunları arasında konumlanan The Red Lantern, şehir hayatını bir kenara bırakıp Alaska'da yeni bir başlangıç yapmaya karar veren bir karakteri yönettiğimiz oyun. En yakın dostu Chomper ve seçtiğiniz dört köpek ile vahşi doğada yeni evinizi bulmaya çalışıyorsunuz.

Tabii, bu süreç o kadar kolay geçmiyor. Yiyecek ve enerji gibi kaynakları doğru yönetmek gerekiyor. Sadece kendinizin değil, köpeklerin de hayatta kalması için ihtiyaçlarını gidermeniz gerekiyor. Alaska'nın zorlu doğasında ilerlerken yol boyuna birçok vahşi hayvanla karşılaşıyorsunuz. Avlanıp köpeklerin bakımını yapabiliyorsunuz.

Eets Nasıl Bir Oyun?

Eets'in tanıtım görsellerine bakıldığında da görülebileceği üzere çok karmaşık bir yapım. Sizi çok farklı ve zorlu bulmacalarla baş başa bırakıyor. Amacınız Eets'i bölüm sonuna yerleştirmek için çeşitli nesneler yerleştirmek, tuzaklar kullanmak ve birbirini tetikleyecek mekanizmalar oluşturmak. Başlangıçta basit görünüyor, daha sonradan oldukça karmaşıklaşıyor. O yüzden dikkatli hareket etmek de kritik rol oynuyor.

Editörün Yorumu

Steam'de ücretsiz dağıtılan oyunlar arasında özellikle The Red Lantern'ı çok sevdiğimi söyleyebilirim. Oyunu biraz oynadım ve aksiyon odaklı oyunlara kilitlenip kaldığımı fark ettim. Bu yapım, son zamanlarda oynadığım yüksek tempolu pek çok oyunun aksine oldukça rahatlatıcıydı. Eets'i ise bunun tam aksi bir yapım olduğunu belirtmeliyim. Oyun bir noktadan sonra o kadar çok zorlaşıyor ki artık hiçbir şey düşünmek istemez hâle geliyorsunuz. Yine de türü sevenler tarafından keyifle oynanabilir.