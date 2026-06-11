Çok Eğlenceli Dört Oyun Ücretsiz Veriliyor! Hemen Oynayın

Amazon, her hafta Prime abonelerine özel olarak ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Geçen hafta Mafia 3: Definitive Edition, Tomb Raider IV-VI Remastered ve XCOM: Chimera Squad'ı erişime açan şirket, şimdi de geniş kullanıcı kitlesini hedefleyen dört oyunu ücret ödemeye gerek kalmadan alma fırsatı sunuyor.

Amazon Hangi Oyunları Ücretsiz Dağıtıyor?

Amazon, Tested on Humans: Escape Room, Sin Slayers: Reign of The 8th, G.I. JOE: Wrath of Cobra ve Paradise Killer'ı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Oyunlardan ilk iki tanesini almak için 11 Temmuz 2026, üçüncü ve dördüncüyü almak içinse 15 Temmuz 2026'ya kadar süreniz bulunuyor. Belirtilen tarihlerden sonra oyunlara sahip olmak için ödeme yapmak gerekecek.

Amazon'un Ücretsiz Oyunlarını Almak İçin Para Harcamak Şart mı?

Amazon'un ücretsiz olarak dağıttığı oyunlar, Prime abonelerine özel ve bu abonelik hizmeti ücretli olarak sunuluyor. Tabii, şirketin sunduğu 30 günlük ücretsiz deneme fırsatı sayesinde herhangi bir ücret ödemeden Prime abonesi olabiliyorsunuz. Bunu yaptığınızda sadece oyunlara ücretsiz sahip olmakla da sınırlı kalmıyorsunuz.

Amazon, deneme sürecinde bile size tüm Prime fırsatlarından yararlanma olanağı tanıyor. Hızlı ve ücretsiz kargo, belirli dönemlerde özel indirimler ve çok daha fazlasından faydalanabiliyorsunuz. Tabii, 30 günlük deneme üyelik sona ermeden önce iptal işlemi gerçekleştirmezseniz hesabınızdan çekim yapılacağını belirtmekte fayda var.

Tested on Humans: Escape Room Nasıl Bir Oyun?

Tested on Humans: Escape Room'da bir deneği yönetiyoruz. Bir denek olarak deneylerin ne ile ilgili olduğunu bulmanız ve oradan kaçmanız gerekiyor. Birkaç yıl öncesine kadar çok popüler bir tür olduğu söylenebilir. Oyunda birçok oda bulunuyor ve her birini tek tek inceleyerek gizemi çözmeye çalışıyorsunuz. Bulmaca oyunları oynamaktan keyif alanlar için ideal bir seçim olacaktır.

Sin Slayers: Reign of The 8th Nasıl Bir Oyun?

Rol yapma oyunları arasında konumlanan Sin Slayers: Reign of The 8th, dünyanın gidişatına yön verebileceğiniz bir yapım. Oyunda kararlarınız önemli rol oynuyor. Cadılar, şövalyeler ve dahasından oluşan bir grup kuruyorsunuz. Onları eğitip lanetli canavarlara karşı mücadele veriyorsunuz. Her düşmanın bir zayıf onktası bulunuyor. Bunları iyi değerlendirmek için de doğru strateji gerekiyor.

G.I. JOE: Wrath of Cobra Nasıl Bir Oyun?

G.I. JOE: Wrath of Cobra, retro grafiklere sahip bir dövüş oyunu. Oyunda her biri benzersiz hareket ve yeteneklere sahip çeşitli karakterler mevcut. Scarlett, Duke, Snake Eyes ve daha birçok karakterden birini seçip Cobra'ya karşı savaşıyorsunuz. Daha çok yeni nesil oyunlar oynamaktan keyif alanlara eğlenceli gelmeyebilir ama geçmişte bu tür oyunları oynamış olanlar mutlaka denemek isteyecektir.

Paradise Killer Nasıl Bir Oyun?

Paradise Killer, dilediğiniz gibi dolaşıp ipucu toplamanıza ve kendi yaklaşımınıza göre olayları çözmenize imkân tanıyor. Oyunda sürekli değişen adalar bulunuyor. Amacınız ise adada işlenen cinayetlerin arkasında ne olduğunu bulmaktan ibaret. Oyunda tek bir doğru çözüm bulunmuyor. Gerçeği tamamen kendi argümanlarınızla ortaya çıkarıyorsunuz.

Editörün Yorumu

Amazon tarafından bu hafta bedava dağıtılan oyunların çok sevilerek oynanacağını düşünüyorum. Tabii ki hepsi genel oyuncu kitlesine odaklanan yapımlar değil. O yüzden bazılarını severken bazılarını beğenmeyebilirsiniz. O yüzden söz konusu yapımları iyi incelemeli ve oynayıp oynamayacağınıza karar vermelisiniz.