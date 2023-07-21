The Sims 4'ün Çiftlik Hayatı Sunan Horse Ranch DLC'si Çıktı (Video)

Yaşam simülasyonu türünün en başarılı örneği olan The Sims 4'ün Horse Ranch isimli genişleme paketi satışa sunuldu. Peki, çiftlik hayatını deneyimleme imkânı sunan Horse Ranch DLC'si ne kadar fiyata satılıyor?

The Sims 4'ün Horse Ranch Genişleme Paketi Satışa Sunuldu

Maxis tarafından geliştirilen ve Electronic Arts (EA) tarafından yayımlanan The Sims 4’ün Horse Ranch isimli yeni genişleme paketi PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One ve PC platformları için çıktı.

Horse Ranch genişleme paketi PC'de EA uygulaması, Epic Games Store ve Steam aracılığıyla satışa sunuldu. Çiftlik hayatı sunan yeni DLC'nin fiyatı Steam'de ve Epic Games Store'da 679,99 TL olarak belirlendi.

Yaşam simülasyonu türündeki popüler oyunun Horse Ranch genişleme paketi, oyuncuların Chestnut Ridge kasabasını keşfetme imkânı sunuyor. Oyuncular yeni DLC sayesinde ahır kurup hayvanlar ile ilgilenebilecek ve kulübelerinde Chestnut Ridge halkını misafir edebilecek.

The Sims 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64 bit Windows 10

: 64 bit Windows 10 İşlemci : 4 çekirdek Intel core i5, AMD Ryzen 5 veya daha iyisi

: 4 çekirdek Intel core i5, AMD Ryzen 5 veya daha iyisi RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GTX 650, AMD Radeon HD 7750 veya daha iyisi

: NVIDIA GTX 650, AMD Radeon HD 7750 veya daha iyisi DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 51 GB kullanılabilir alan

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