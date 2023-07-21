The Sims 4'ün Çiftlik Hayatı Sunan Horse Ranch DLC'si Çıktı (Video)
Yıllardır popülerliğini sürdüren The Sims 4'ün yeni genişleme paketi Horse Ranch satışa sunuldu. Ayrıca yeni DLC'ye dair tanıtım videosu da paylaşıldı.
Yaşam simülasyonu türünün en başarılı örneği olan The Sims 4'ün Horse Ranch isimli genişleme paketi satışa sunuldu. Peki, çiftlik hayatını deneyimleme imkânı sunan Horse Ranch DLC'si ne kadar fiyata satılıyor?
The Sims 4'ün Horse Ranch Genişleme Paketi Satışa Sunuldu
Maxis tarafından geliştirilen ve Electronic Arts (EA) tarafından yayımlanan The Sims 4’ün Horse Ranch isimli yeni genişleme paketi PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One ve PC platformları için çıktı.
Horse Ranch genişleme paketi PC'de EA uygulaması, Epic Games Store ve Steam aracılığıyla satışa sunuldu. Çiftlik hayatı sunan yeni DLC'nin fiyatı Steam'de ve Epic Games Store'da 679,99 TL olarak belirlendi.
Yaşam simülasyonu türündeki popüler oyunun Horse Ranch genişleme paketi, oyuncuların Chestnut Ridge kasabasını keşfetme imkânı sunuyor. Oyuncular yeni DLC sayesinde ahır kurup hayvanlar ile ilgilenebilecek ve kulübelerinde Chestnut Ridge halkını misafir edebilecek.
The Sims 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci: 4 çekirdek Intel core i5, AMD Ryzen 5 veya daha iyisi
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 650, AMD Radeon HD 7750 veya daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 51 GB kullanılabilir alan
The Sims 4 Ücretsiz Nasıl İndirilir?
The Sims serisinin sevilen oyunu The Sims 4 bugün itibariyle ücretsiz olacak. Kendi yaşamınızı kurabileceğiniz simülasyon oyunu birçok kişi tarafından sevilmektedir.
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