The Sims 4 Romantik Bahçe Paketi Ücretsiz Oldu!

The Sims serisi, hemen hemen her oyuncunun aşina olduğu bir oyun serisidir; hatta bu oyunu hiç oynamamış olmayan oyuncular dahi adını bir kez olsun duymuşlardır. 2022'nin sonlarına gelindiğinde, serinin dördüncü oyunu tüm platformlarda ücretsiz oynanabilir hale geldi. Bugün, oyuncular için heyecan verici bir sürpriz var The Sims 4 Romantic Garden Stuff paketi ücretsiz oldu. Bu ek paketinizi nasıl alacağınızı öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edin!

The Sims 4 Romantic Garden Stuff kısa bir süre için ücretsiz Bu paketi almak çok basit! Sadece EA hesabınız için oyuna sahip olduğunuzdan emin olun (bu promosyon, Epic Games Store sürümü için geçerli değildir). The Sims 4 Romantic Garden'ı EA üzerinden ücretsiz almak için buraya tıklayın web sitesinden, "Şimdi satın al" düğmesine tıklayın ve siparişinizi tamamlayın. Alternatif olarak belirtilen Steam sayfasını ziyaret edin, "Hesaba ekle" seçeneğini seçin ve siparişinizi tamamlayın. Hepsi bu kadar!

Şimdi, Sim'lerinizin yaşamını renklendirebilecek yeni öğeleri, kıyafetleri ve dilek kuyusunu keyfini çıkarın. İyi oyunlar!

Hediye 9 Ocak 2024 tarihinde sona eriyor. Ayrıca, hangi DLC'lerin alınmaya değer olduğunu görmek için Sims 4 genişleme paketine de göz atmayı unutmayın.