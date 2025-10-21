Çok Sevilen Sims Oyunu Kaldırılıyor! Tarih Verildi

Electronic Arts (EA), çok sayıda oyuncu tarafından senelerdir oynanan The Sims'in mobil sürümünün kapatılacağını duyurdu. Bu oyun, çok yakın bir zamanda tamamen devre dışı bırakılacak. Çevrim içi olarak oynanabilen oyuna verilen tüm destek belirtilen tarih itibarıyla sona erecek. Ancak o zamana kadar oyuncuları keyfini çıkarabilecekleri birçok etkinlik bekliyor.

TSM (The Sims Mobile) Kapatılıyor

The Sims'in mobil sürümünün son güncellemesi, 20 Ekim'de yayınlandı. Oyuncular artık oyun içi herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştiremiyor. Bununla birlikte 21 Ekim yani bugün, oyun Google Play Store ve App Store gibi uygulama mağazalarından kaldırılacak. Bu da ilerleyen saatlerde oyunun indirme işlemlerine tamamen kapatılacağı anlamına geliyor.

Oyunu hâlihazırda indirmiş olanlar, The Sims'i akıllı telefon ve tabletlerinde bir süre daha oynama imkânına sahip olacak. 20 Ocak 2026'da ise oyunun tamamen fişi çekilecek. Bu sürenin oyunculara şu an sahip olduğu oyun içi ögeleri kullanmaları için verildiği düşünülüyor. Ayrıca oyunculara TSM'in kalan aylarda keyfini çıkarmaları için sınırsız enerji hakkı verildi.

TSM, aslında EA'in destek vermeyi kestiği ilk oyun değil. Son birkaç yıldır pek çok eski oyunun sunucularını kapatarak desteği sonlandırdı. The Sims Mobile ise 6 Mart 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Bu tarih göz önünde bulundurulduğunda oyun çok da eski sayılmaz. Bu kararın verilmesi büyük bir olasılıkla The Sims ile ilgili planlardaki değişiklikten kaynaklanıyor.

Hatırlayacak olursanız EA Entertainment Başkanı Laura Miele, The Sims 5'in muhtemelen asla piyasaya sürülmeyeceğini belirtmişti. Oyuncuların büyük bir kısmının paralı olan ek paketlere para harcadığını ve bu kadar büyük birikimi sıfırlamanın mantıklı olmadığını ifade eden Miele, "Oyuncuların sıfırdan başlamasını, yarattıkları her şeyi ve yıllardır satın aldıkları tüm içerikleri kaybetmesini istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Şirket, The Sims 5 gibi yeni bir oyunu piyasaya sürmek yerine mevcut oyuna odaklanmayı planlıyor. Bu da son The Sims oyununun sürekli güncelleme alan ve oyuncuların harcamalarının daha mantıklı olduğu bir oyuna dönüşeceği anlamına geliyor. Bu açıdan bakıldığında TMS'e verilen desteğin kesilmesinin nedeninin The Sims 5'in asla çıkmayacak olmasının sebebiyle aynı olduğu söylenebilir.